Центробанк перечислил основные риски для российской экономики в 2023 году

Дефицит кадров, сохраняющиеся технологические ограничения и слабость внешнего спроса могут выступить основными факторами, замедляющими переход экономики к устойчивому росту со второго полугодия 2023 года, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды».

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«Структурная перестройка экономики происходит в условиях рекордно низкой безработицы (3,6%). Это обусловлено как ростом спроса на труд (преимущественно линейный персонал и кризис-менеджеров) из-за изменения бизнес-процессов, так и сжатием предложения труда, ускорившимся в IV квартале. Усиление жесткости рынка труда, в свою очередь, стимулирует рост зарплат вне прямой зависимости от результатов работы. Нехватка рабочих рук может сдерживать процессы структурной трансформации, при этом опережающее рост производительности увеличение зарплат – потенциально проинфляционный фактор», — отметили аналитики ЦБ.

По данным регулятора, на экономическую динамику в IV квартале негативно влияли в основном ужесточение условий внешней торговли на выпуск в добывающих и сопутствующих отраслях промышленности, а также снижение розничного товарооборота.

Аналитики ЦБ полагают, что сокращение выпуска продукции в отраслях потребительского спроса носит временный характер, поскольку связан, в том числе, с преобладанием сберегательных настроений населения. При этом настораживает, что в динамике производства промежуточных и инвестиционных отраслей все более значимую роль начинают играть ограничения, вызванные сложностями с обслуживанием импортного оборудования и нехваткой персонала. В ноябрьском опросе Ventra 45% работодателей признали, что изменения 2022 года негативно повлияли на доступность производственного персонала и увеличили текучку кадров, отметили в ЦБ.

