Цены на сахар в ряде европейских стран подскочили более чем в полтора раза

В Европе резко подскочили цены на сахар.

Об этом пишет Telegram-канал Banksta. Наиболее серьезное подорожание произошло в Германии, где цены на сахар взлетели на целых 63%, а также в Италии и Испании (51%). Уточняется, что причиной стал энергетический кризис.

Как отмечает портал Profinance.ru, сахар подорожал до более чем шестилетнего максимума, в частности, на слухах о том, что Индия — крупнейший азиатский поставщик — не одобрит увеличение экспорта. По мнению аналитика Marex Робина Шоу, ообщения о досрочном закрытии ряда предприятий в ключевом регионе Махараштры могут указывать на то, что «тоннаж тростника был завышен». Также появилась информация о том, что поставки сахара сократит Бразилия, пишет издание.

Свою роль могли сыграть неблагоприятные погодные условия в Европе и запрет на использование пестицидов, который ставит под угрозу будущее производство.

В сентябре эксперты Platts Analytics прогнозировали профицит мирового баланса в размере 4,8 млн тонн сахара в сезоне 2022/23 гг. Этот показатель должен стать самым высоким за последние четыре года, отметили в Союзе сахаропроизводителей России. По оценке аналитиков, в 2022/23 гг. Бразилия произведет 32,5 млн тонн сахара, Таиланд — чуть более 11,5 млн тонн. Ожидается, что производство сахара в Индии обновит максимальный уровень прошлого года, достигнув 36,1 млн тонн в 2022/23 гг. — и это после вычета 4,1 млн тонн сахара, перенаправленного на производство этанола. Увеличение производства сахара в этих странах в значительной степени компенсируется сокращением оценки по ЕС, где ожидается сокращение производства в результате неблагоприятных погодных условий — сильнейшей засухи в сочетании с риском нехватки энергии для предприятий. Если погода останется сухой, как прогнозируют модели, не исключается дальнейшее сокращение производства. К этому следует добавить неблагоприятные погодные условия в США и Мексике, создающие дополнительный риск производства и в этих регионах.