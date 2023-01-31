В Нижнем Новгороде вышли на улицы первые электротакси

Первую партию такси-электрокаров запустили в работу в Нижнем Новгороде, сообщает «Прайм» со ссылкой на источники. Демонстрация нового вида транспорта состоялась на площади Минина и Пожарского у стен Нижегородского кремля. Первым пассажиром стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, похваливший в общении с журналистами тихий и плавный ход машины.

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«Мы, по сути, впервые в стране запускаем целую отрасль электродвижения, — поделился глава региона. — Делаем ставку на устойчивое развитие, несмотря на все перипетии, в том числе на внешних рынках, и продолжаем развивать электротранспорт».

Проект реализован на основе соглашений, подписанных между правительством Нижегородской области и ООО «Оператор электродвижения».

«Мы запускали проект <…> комплексно: построили 44 ЭЗС и обеспечили крупнейшую для РФ сделку по покупке 180 локализованных электрокаров по итогам 2022 года. Все это нам удалось сделать в рекордные сроки — за шесть месяцев», — поделился глава компании Алексей Тихонов.

В таксопарк вошли электромобили модели EVOLUTE i-PRO производства липецкого завода «Моторинвест». Помимо закупленной партии в 180 единиц, в течение года власти региона планируют приобрести еще 100. Их эксплуатация будет осуществляться таксопарками области, сервисное обслуживание — силами дилеров и сервисных центров региона. Объем инвестиций в рамках реализации проекта составил 750 млн рублей, из которых 100 млн — государственное финансирование, остальное — частный капитал.

«Зарядная инфраструктура будет развиваться и с помощью партнера, и с помощью региона. Надеюсь, что количество электромобилей будет расти, а спрос на них будет стимулировать нашу промышленность», — добавил губернатор.

Сейчас в Нижнем Новгороде действуют в общей сложности 62 зарядные станции для новых автомобилей.