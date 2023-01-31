В «Роснано» заявили, что вернули вложенные в проекты компании с 2009 года средства

«Роснано» фактически вернуло средства, вложенные государством с 2009 года в нанотехнологические проекты, средняя доходность инвестиций составила около 15%.

Об этом в ходе заседания комитета по экономической политике Совфеда заявил председатель правления управляющей компании «Роснано» Сергей Куликов, передает ТАСС.

«233 миллиарда рублей — это общий объем исторических инвестиций. Это те средства, которые были вложены в проекты "Роснано" за время существования. Выручено от реализации проектов — 155 миллиардов рублей, из них 50 миллиардов рублей — это уже то, что продали мы, из чего вышли за эти два года. Остаток стоимости компании измеряется справедливой стоимостью активов по оценке на лето — 44 миллиарда рублей. "Роснано" фактически вернуло капитальные вложенные средства, при этом средняя доходность по выходам составила около 15%, что несколько выше среднемировой доходности», — рассказал Куликов. Он уточнил, что свыше половины стоимости компании составляют зарубежные активы, в связи с чем «Роснано» планирует в этом году провести переоценку.

По словам Куликова, в общей сложности компанией было заимствовано 292 млрд руб., 131 млрд был выплачен банкам по процентам. Остаток долговых обязательств в настоящий момент составляет 97 млрд руб., которые компания собирается так или иначе выплатить уже в этом году, подчеркнул председатель правления управляющей компании.

Сергей Куликов возглавил «Роснано» в конце 2020 года, до этого корпорацией руководил Анатолий Чубайс. Отмечается, что инвестиции компании обеспечивают работу 138 предприятий и исследовательских центров в 37 регионах РФ.