В России насчитывается до 200 отелей с обслуживанием в формате «все включено»

В РФ на сегодня работают от 150 до 200 отелей формата «все включено», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Вадима Прасова. По мере развития туринфраструктуры их число будет расти.

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«В России от 150 до 200 отелей, которые работают в этом формате, — отметил Прасов на пресс-конференции, посвященной созданию государственного стандарта для отелей, работающих в формате формате "все включено" и "ультра все включено". — Подавляющее большинство из них находятся на побережье Черного моря, несколько в Подмосковье, один или два в Ленобласти».

По словам представителя индустрии, отелей такого формата не слишком много, так как для их успешной работы необходим большой номерной фонд, а доля гостиниц «с большим фондом и большой инфраструктурой» пока не так велика.

Чаще всего такие гостиницы востребованы в загородном курортном формате, отметил Прасов. Их обычно выбирают семейные туристы.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, в свою очередь, указал, что спрос на гостиничные услуги формата «все включено» растет одновременно с ростом внутреннего туризма. Эта форма стала привычной для россиян, и все больше отельеров в курортных локациях Крыма и Краснодарского края к ней переходят, так как, отмечает Уманский, для инвестора она более выгодна. Соответственно, формат будет развиваться по мере освоения удобных локаций и развития соответствующей инфраструктуры. Без нее рассчитывать на подобный рост было бы наивно.

Впрочем, пояснил Уманский, формат «все включено» присутствует на российском рынке не менее десяти лет и мало отличается от аналогичного формата в других странах.