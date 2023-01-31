В ЦБ объяснили, почему фиксированный курс валют — весьма сомнительная идея

Курс валют определяется спросом и предложением на валютном рынке. Этот спрос формируют как обычные люди, так и предприятия: экспортеры меняют на рубли валютную выручку, а импортеры покупают валюту для оплаты по счетам. Такой плавающий курс действует как стабилизатор для экономики: помогает подстраиваться под меняющиеся условия, сглаживая воздействие внешних факторов и балансируя интересы импортеров и экспортеров. Центробанк не может просто так взять и «нарисовать» какие-то произвольные цифры для «фиксации» курса, поскольку спрос и предложение от этого никак не изменятся, объяснили специалисты образовательного проекта ЦБ «Финансовая культура» в своем Telegram-канале.

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«Есть два пути удерживать курс — экономический и административный. В первом случае центробанк сам приходит на рынок: покупает или продает валюту в больших объемах, чтобы держать курс на определенном уровне. Это грозит тем, что при затянувшихся неблагоприятных внешних факторах на удержание курса можно спустить все резервы. Когда они закончатся, курс все равно упадет, а страна еще и без запасов на черный день останется», — объяснили в ЦБ.

Во втором варианте курс устанавливается административно и вводятся жесткие ограничения, вплоть до запретов на операции с валютой. Специалисты пояснили, что такая «фиксация» курса мешает внешней торговле, развитию бизнеса и создает массу неудобств для граждан. В стране появляется черный рынок валюты, расцветают криминал и махинации, а теневой оборот средств снижает эффективность экономической политики государства.

«Плавающий курс — обязательное условие для проведения независимой денежно-кредитной политики. Без плавающего курса валюты очень сложно контролировать инфляцию через управление ключевой ставкой. Именно инфляция в конечном счете важна для бизнеса и людей, а не обменный курс. Ведь имеет значение, не сколько вы можете купить долларов на свои рубли, а сколько товаров и услуг. Фиксация курса к снижению цен не приведет. Все это ставит под сомнение саму идею фиксированного курса, ведь он не несет экономике и людям никакой реальной пользы», — подчеркнули специалисты ЦБ.

В Центробанке также напомнили, что до 1990 года в России был фиксированный курс. Затем страна вступила в новую фазу экономики и жестко фиксировать курс стало невозможно — его стал определять рынок. При этом ЦБ продолжал его контролировать во избежание резких скачков. В это время в РФ использовались разные формы поддержания курса рубля, в том числе валютный коридор. Только в 2014 году рубль отправился в свободное плавание.

