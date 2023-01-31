Владимир Ефимов: выпуск стройматериалов в Москве вырос больше чем на треть

Промышленники Москвы увеличили производство строительных материалов на 31,1% в январе-ноябре 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Рост этого показателя связан со спросом девелоперов на отечественную продукцию, сообщил 31 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как подчеркнул вице-мэр, в 2022 году в условиях санкций спрос застройщиков на продукцию российских производителей значительно вырос. «Производители перешли на выпуск товаров преимущественно из отечественного сырья и материалов. В результате в январе – ноябре 2022 года объем промышленного производства в столице увеличился более чем на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го», — сказал Владимир Ефимов.

По его словам, в отраслевом разрезе больше других приросли производители строительных материалов. «За 11 месяцев прошлого года они нарастили объем выпуска на 31,1%», — добавил вице-мэр. Эту продукцию используют для реконструкции и строительства как в Москве, так и в других регионах страны, подчеркнул Владимир Ефимов.

Отметим, что высокотехнологичные промышленные заводы стройматериалов размещаются, в том числе, в особой экономической зоне «Технополис "Москва"», резиденты которой пользуются особыми налоговыми льготами. При этом предприятиям города доступно более 20 мер системной поддержки и антикризисных инструментов.

«Столица активно помогает компаниям строительной отрасли, в том числе стимулирует создание новых производственных площадок», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Так, инвесторы могут получить территорию под строительство производства без торгов для реализации на ней масштабного инвестиционного проекта (МаИП). «Часть одобренных проектов с 2016 года именно в строительстве», — подчеркнул Овчинский.

Напомним, недавно именно в рамках МаИП власти столицы выделили территорию в Троицком административном округе площадью 1,72 га. Инвестор намерен возвести там завод по выпуску труб и фитингов из полимерных материалов. Новое производство позволит компании увеличить объемы выпуска в 1,3 раза – до 7 тыс. тонн изделий в год, говорил мэр Москвы Сергей Собянин.