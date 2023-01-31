Власти продлят упрощенные требования к сертификации автомобилей

Правительство РФ продлит действие постановления №855, которое ввело упрощенные требования к сертификации автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой источник, близкий к Минпромторгу. Упрощенные правила будут действовать до 1 июня 2023 года.

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Они были утверждены правительством 12 мая 2022 года с первоначальным сроком действия до февраля. По упрощенному техрегламенту допускается выпуск автомобилей любых экологических классов, в том числе самого низкого «Евро 0», и позволяется не устанавливать на автотранспорт антиблокировочную систему тормозов (ABS) и устройство вызова экстренных служб. Все это не является препятствием к сертификации.

ТАСС напоминает, что компании-автопроизводители, в том числе «Камаз» и «Соллерс», ранее обращались в Минпромторг с просьбой продлить действие упрощенного техрегламента до середины 2024 года. Компании мотивировали это сохраняющейся сложной геополитической обстановкой и санкционным давлением на поставщиков, не позволяющими оперативно снабжать производителей сложными комплектующими. Облегченный порядок сертификации, отмечали компании, позволит не допустить дефицита автотранспорта на рынке.