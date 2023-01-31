Египет и Россия хотят наращивать расчеты в нацвалютах

РФ и Египет намерены нарастить долю взаимных расчетов в национальных валютах. Об этом заявил глава МИД страны Самех Шукри, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Статья по теме: СМИ: Россия предложила Индии перевести часть торговли в нацвалюты

«Мы уже давно работаем над выработкой соответствующих механизмов, — процитировал слова Шукри ТАСС. — Мы намерены наращивать объемы операций».

Министр предостерег, что по этому вопросу двум странам еще «предстоит серия консультаций», но и Россия, и Египет нацелены на дальнейшую работу.

Помимо этого, глава египетского МИД сделал акцент на росте взаимного товарооборота: в 2022 году обмен товарами между Россией и Египтом достиг объема в 6 млрд долларов. Он также призвал российских партнеров продолжать и наращивать поставки в страну зерна.

«Это один из стратегических продуктов для нас», — подчеркнул министр.

Глава внешнеполитического ведомства Египта прибыл в Москву вечером в понедельник. Он планирует обсудить с российскими официальными лицами ряд вопросов двустороннего сотрудничества и ход реализации совместных проектов. Кроме того, Сергей Лавров и Самех Шукри провели углубленный обмен мнениями о положении дел в палестино-израильском урегулировании и конфликте на Украине.