Европейские рынки хватил статистический удар

Падение германского ВВП по итогам IV квартала стало полнейшей неожиданностью для рынков. Буквально на днях министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что экономический кризис теперь управляем, несмотря на высокие цены энергоносителей и рост ставок. Правительство на прошлой неделе повысило прогноз роста ВВП на 2023 год до 0,2% (ранее ждали снижения на 0,4%). Аналитики, опрошенные Reuters, полагали, что размер экономики в конце года не изменился.

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