Падение германского ВВП по итогам IV квартала стало полнейшей неожиданностью для рынков. Буквально на днях министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что экономический кризис теперь управляем, несмотря на высокие цены энергоносителей и рост ставок. Правительство на прошлой неделе повысило прогноз роста ВВП на 2023 год до 0,2% (ранее ждали снижения на 0,4%). Аналитики, опрошенные Reuters, полагали, что размер экономики в конце года не изменился.
Европейские рынки хватил статистический удар
Европейские акции закрыли день в минусе после тройного удара от статистиков. Внезапные спады ВВП Германии и Швеции, как и рост инфляции в Испании, не могли перед заседаниями ФРС и ЕЦБ не напомнить рынкам о рецессии
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