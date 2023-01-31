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Европейские рынки хватил статистический удар

Глеб Баранов
31 января 2023, 00:46

Европейские акции закрыли день в минусе после тройного удара от статистиков. Внезапные спады ВВП Германии и Швеции, как и рост инфляции в Испании, не могли перед заседаниями ФРС и ЕЦБ не напомнить рынкам о рецессии

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