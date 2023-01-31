Коллективный Запад, судя по сообщению Bloomberg, вновь «соврамши». Кому-кому, а Восточной Европе голод, которым так пугают США и их союзники, естественно обвиняя в нем Россию, уж точно не грозит. Восточноевропейские страны просят Брюссель помочь им справиться с переизбытком зерна на своих рынках. Откуда взялось зерно? Местные фермеры ни в чем не виноваты, потому что прошлый год, как известно, выдался для сельского хозяйства Европы из-за погодных условий не самым лучшим. Избыток зерна на рынках Восточной Европы объясняется поставками зерна с Украины. Того самого зерна, которое «сердобольный» Запад вывозит из украинских портов якобы для того, чтобы накормить несчастных жителей бедных стран Африки. Ранее, напомним, президент Владимир Путин упрекал американцев и европейцев в том, что в Африку идет лишь незначительная часть вывозимого с Украины по соглашению с Россией зерна. На Западе при этом уверяли, что это не соответствует действительности.

Теперь стало всем очевидно, что вместо того, чтобы помогать голодающим африканцам, дешевое украинское зерно наполнило рынки на востоке Европы, снижая спрос на местное зерно и вызывая протесты фермеров.