Коллективный Запад, судя по сообщению Bloomberg, вновь «соврамши». Кому-кому, а Восточной Европе голод, которым так пугают США и их союзники, естественно обвиняя в нем Россию, уж точно не грозит. Восточноевропейские страны просят Брюссель помочь им справиться с переизбытком зерна на своих рынках. Откуда взялось зерно? Местные фермеры ни в чем не виноваты, потому что прошлый год, как известно, выдался для сельского хозяйства Европы из-за погодных условий не самым лучшим. Избыток зерна на рынках Восточной Европы объясняется поставками зерна с Украины. Того самого зерна, которое «сердобольный» Запад вывозит из украинских портов якобы для того, чтобы накормить несчастных жителей бедных стран Африки. Ранее, напомним, президент Владимир Путин упрекал американцев и европейцев в том, что в Африку идет лишь незначительная часть вывозимого с Украины по соглашению с Россией зерна. На Западе при этом уверяли, что это не соответствует действительности.
Теперь стало всем очевидно, что вместо того, чтобы помогать голодающим африканцам, дешевое украинское зерно наполнило рынки на востоке Европы, снижая спрос на местное зерно и вызывая протесты фермеров.
Шесть восточноевропейских стран во главе с Польшей потребовали 30 января на встрече министров сельского хозяйства ЕС у Брюсселя компенсации для своих фермеров, несущих убытки. Восточные европейцы также требуют закрыть пути, по которым дешевые украинские продукты и сельхозтовары попадают в Европу и приводят к нежелательным последствиям.
ЕС в прошлом году временно отменил тарифы и квоты на сельскохозяйственную продукцию с Украины, чтобы помочь украинским фермерам, но при этом, как водится, забыл о своих фермерах, для которых украинские коллеги оказались конкурентами.
«Я проинформировал министров о проблемах фермеров в соседних странах. К ним привели поставки украинского зерна, которое должно быть доставлено в Западную Европу и Африку,- заявил журналистам министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик.- Часть его остается в соседних странах и мешает местным фермерам продавать их собственное зерно».
В январе-ноябре 2022 года экспорт украинского зерна в Польшу вырос по сравнению с тем же периодом времени 2021 года более чем на… 25000% до 1,6 млн тонн! Такой же астрономический рост экспорта и в других странах региона: в Венгрию он вырос с 5 тыс. тонн в 2021 году до более чем 900 тыс. тонн, т.е. на 18000%; а в Болгарию – с 361 тонны до 16742 тонн, т.е. на 4638%!
«Огромный импорт продуктов из одного источника во время сбора урожая в странах (Восточной Европы) привел к нарушениям на рынках всех стран региона,- говорится в заявлении восточноевропейской шестерки, недовольной засильем украинского зерна.- Часть импортируемого зерна попадает в местную переработку, что снижает спрос на местное зерно».
«Мы готовы и дальше помогать Украине, здесь нет никаких сомнений,- поторопились добавить восточноевропейские министры сельского хозяйства, чтобы их не обвинили в нарушении политкорректности, - но хотим, чтобы этим занимался весь Евросоюз».