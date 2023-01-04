На Новый год, особенно если предыдущий был непрост, многие надеются на то, что невидимая черта отсечет в полночь прошлое от будущего, но на фондовом рынке США этого явно не случилось. Технологические акции вчера оставались лидерами падения.
Nasdaq: заплыв без плавок
Для фондового рынка США новый год начался под стать ушедшему – падением технологических акций. Последняя американская корпорация с капитализацией выше $2 трлн – Apple – вчера сдала этот рубеж.
Seth Wenig/AP/TASS
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