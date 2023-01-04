Финансовые рынки Фондовый рынок США

Nasdaq: заплыв без плавок

Глеб Баранов
4 января 2023, 11:24

Для фондового рынка США новый год начался под стать ушедшему – падением технологических акций. Последняя американская корпорация с капитализацией выше $2 трлн – Apple – вчера сдала этот рубеж.

Seth Wenig/AP/TASS