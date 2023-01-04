«Это было спланировано очень давно»: внук де Голля заступился за Россию

Советник по стратегии и корпоративным финансам, внук знаменитого французского генерала Пьер де Голль заявил, что «заговор» США против России планировался очень давно. В интервью изданию AgoraVox он также сравнил заморозку российских активов с грабежом евреев во время Второй мировой войны.

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«Я думаю, что общественное мнение начинает осознавать злую игру и ложь Соединенных Штатов и, в частности, НАТО, использующих украинский кризис для дестабилизации Европы. Потому что Европа в союзе с Россией могла бы представлять собой сильный блок как в политическом, так и в экономическом, культурном и социальном плане – в целом в ЕС и в РФ проживают до 500 млн человек. Начиная с войны во Вьетнаме и после последовавших за ней экономических кризисов, американцы всегда пытались силой, хитростью и другими нечестными средствами восполнить потерю своего экономического и политического влияния, хотя она неизбежна», — заявил де Голль.

Он подчеркнул, что первыми «курок» в Донбассе нажали именно американцы, вторым поджигателем стала организация НАТО, «так и не снявшая с повестки дня свои планы расширения на территорию Украины».

«Количество и глубина санкций показывают, что все это было спланировано очень давно и что это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы. Американцы продают свой газ европейцам в 4-7 раз дороже, чем своей стране, и, к сожалению, почти каждый европеец в своей повседневной жизни страдает от этого. Ведь все это вызывает экономический и финансовый кризис, который абсолютно беспрецедентен. И вам говорят из ЕС и США: во всем этом виноваты русские. Да, русские прекратили поставку топлива, но после того, как мы перестали его у них покупать! Поэтому я говорю: не русские виноваты, русские просто защищаются, потому что против них вынесено 11000 санкций, плюс девятый пакет. По-моему, вполне законно и естественно, что русские защищаются», — считает де Голль.

По его мнению, поддержание хороших отношений с Россией – это обязанность Европы «во имя сохранения стабильности в мире». Он напомнил также, как его знаменитый дед выступал за «Европу наций», чтобы каждая страна сотрудничала с другими во имя Европейского Союза, экономического и политического, но с определенной автономией в политике и при принятии решений. Де Голль подчеркнул, что, если бы Германия, Франция, ОБСЕ, которые являлись гарантами Минских соглашений, сдержали бы свои обещания, нынешней ситуации не возникло бы.

«Я был одним из первых, кто осудил ложь, несправедливость и ограбление России через замораживание активов. Я нахожу его абсолютно возмутительным, потому что нельзя наказать народ из-за кризиса, зная, что это противоречит международному праву и является величайшей несправедливостью. Я думаю, что ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня», — заключил де Голль.

