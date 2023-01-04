Глава Ростовской области раскрыл подробности сработавшей ПВО

Системы противовоздушной обороны уничтожили в Мясниковском районе Ростовской области малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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«Вчера около 22 часов работала система ПВО в 7 км от населенного пункта Султан Салы в Мясниковском районе. На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации», — сообщил Голубев.

Губернатор «настоятельно» попросил жителей региона сохранять спокойствие, заверив, что «для обеспечения безопасности задействованы все силы и средства», а «небо прикрыто средствами противовоздушной обороны».

