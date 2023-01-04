Нечестный брокер: Захарова ответила Италии о посредничестве по Украине

Сейчас многие страны заявляют о готовности поучаствовать в деле урегулирования украинского кризиса, кто-то делает это искренне, другие же пытаются «вклиниться» в переговорный процесс для получения внешнеполитических дивидендов. С учетом занимаемой Италией позиции Москва не может рассматривать ее ни в качестве «честного брокера», ни возможного гаранта мирного процесса. Об этом говорится в ответе представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу предложения председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони о готовности выступить «гарантом» мирного урегулирования на Украине.

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«Нам странно слышать предложения о посредничестве от стран, которые с самого начала специальной военной операции на Украине заняли недвусмысленную и весьма агрессивную антироссийскую позицию, не только поддержали кровавый киевский режим, но и оказывают ему существенную военную и военно-техническую помощь, сознательно накачивают Украину самыми современными вооружениями. Известно, что Италия наряду с обширной номенклатурой вооружения и военной техники поставляет Киеву и противопехотные мины», — цитирует пресс-служба МИД Захарову.

Она подчеркнула, что такие безответственные действия не только множат количество жертв, но и затягивают завершение конфликта, более того, они чреваты втягиванием стран НАТО в прямое военное столкновение с Россией.

«Очевидно, что с учетом занятой Италией ангажированной позиции мы не можем рассматривать ее ни в качестве "честного брокера", ни возможного гаранта мирного процесса. Было бы лучше, если бы европейские псевдомиротворцы прекратили военную подпитку Киева и сосредоточили свои усилия на более твердой и требовательной работе с президентом Украины В.Зеленским, который неоднократно озвучивал свое полное неприятие мирного урегулирования конфликта», — заключила Захарова.

