Путин отправил фрегат «Адмирал Горшков» в дальний поход

Президент РФ Владимир Путин пожелал экипажу фрегата «Адмирал Горшков» «семь футов под килем» и отдал команду приступить к выполнению задач боевой службы. Перед выходом корабля в дальний морской поход глава государства в режиме видеоконференции заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и командира фрегата Игоря Крохмаля, передает пресс-служба Кремля.

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«Сегодня у нас важное, если не сказать знаменательное, событие: фрегат "Адмирал Горшков" начинает дальний морской поход. Но здесь ничего необычного нет: это обычное дело, но на этот раз корабль оснащен новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон", не имеющим аналогов, – это гиперзвуковая система морского базирования, – а также другим вооружением последних поколений», — заявил Путин.

Президент выразил благодарность специалистам оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить «это уникальное оружие», аналогов которому нет ни в одной стране мира, а экипажу корабля пожелал успехов в службе на благо Родины.

«Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" на борту отправляется в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Основные усилия во время похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности. В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки», — сообщил Шойгу.

Министр обороны также отметил, что корабль, вооруженный «Цирконами», способен наносить точечные удары по противнику на море и на суше. Его ракеты могут преодолевать любые современные перспективные системы ПВО–ПРО, скорость их полета составляет более девяти махов, а дальность – свыше тысячи километров.

Командир фрегата капитан первого ранга Крохмаль доложил, что корабль прошел полный цикл подготовки к походу. На него загружен боекомплект ракет комплексов «Циркон», «Калибр», средств противовоздушной обороны, торпедного вооружения и артиллерии.

