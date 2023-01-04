Рогозин отправил ранивший его осколок от снаряда гаубицы Caesar президенту Франции

Руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, прооперированный после ранения в Донбассе, направил извлеченный из него осколок от снаряда гаубицы Caesar послу Франции в России Пьеру Леви. Экс-глава Роскосмоса попросил дипломата передать его президенту республики Эммануэлю Макрону вместе с сопроводительным письмом, в котором говорится, что «никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе». Текст обращения опубликован в Telegram-канале Рогозина.

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«В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом. Этот выпущенный французской гаубицей снаряд убил двух моих молодых друзей, оставив их жен вдовами, а детей — сиротами. Эти ребята сопровождали нас с Вами в поездке на Байконур, Вы жали им руки. Теперь они убиты оружием, поставленным на Украину вашей страной», — говорится в письме Рогозина.

Он призвал посла осознать «меру личной ответственности» за все, что «творит Франция в конфликте, который разожгли между славянскими народами западные политики». И попросил передать осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону с заверением, что «никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе».

«Все наши жертвы — на вашей совести, равно как и появление на карте Европы фашистской Украины — также на вашей совести. Примите, господин посол, заверения в моем почтении к Вашему дипломатическому статусу, но боюсь, что Ваша миссия полностью провалена», — заключил Рогозин.

