Россия и Иран построят несколько морских судов

Судоходные линии Исламской Республики Иран (IRISL) в целях обновления морского флота подписали контракт на строительство судов по заказу ирано-российского порта «Солянка» в Астрахани. Договор должен способствовать развитию торговых отношений между двумя странами, сообщает агентство IRNA.

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«Организация портовых перевозок окажет положительное влияние на снижение конечной цены экспортных товаров Ирана и России, и, как следствие, повысится качество жизни населения двух стран», — заявил генеральный консул Ирана в Астрахани Мехди Акучекиан на церемонии подписания контракта.

Двусторонний контракт на строительство кораблей между Ираном и Россией он назвал большим шагом в целях расширения торгового сотрудничества двух стран. Акучекиан подчеркнул, что строительство судов и развитие инфраструктуры портовых услуг необходимо для международного транспортного коридора «Север-Юг».

Сейчас одним из основных каналов сбыта иранской продукции в России является порт «Солянка». Однако планируется расширять торговлю и через другие российские порты на Каспии.