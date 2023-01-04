Российские военные получили первые новейшие вертолеты Ка-52М

Первые модернизированные ударно-разведывательные вертолеты Ка-52М поступили в российскую армию, в этом году поставки будут продолжены. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, уточнив, что пока переданы порядка десяти машин.

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«Первые Ка-52М уже переданы в российские войска. В 2023 году также продолжатся поставки модернизированных машин», — сообщил источник.

Ка-52М является модернизированной версией вертолета Ка-52 «Аллигатор» с учетом опыта его боевого применения. В нем используется гиростабилизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который повышает точность прицеливания при стрельбе из пушки, установлены новые тормозные колеса с дисковой тормозной системой и авиационными шинами повышенной износостойкости.

По данным источника, ударный вертолет может работать вместе с беспилотными летательными аппаратами и взаимодействовать с другими вертолетами и самолетами. Также он имеет усовершенствованный комплекс бортовой обороны от всех современных переносных зенитных ракетных комплексов и новую баллистическую защиту.

