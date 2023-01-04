Спецоперация продолжается: Минобороны представило оперативные данные

На Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях за прошедшие сутки уничтожены несколько диверсионно-разведывательных групп противника, склады с боеприпасами, гаубицы и установки РСЗО. Кроме того, были сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля. Также, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении российские войска нанесли удары по двум штурмовым отрядам, скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе поселения Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества. Также на этом направлении были уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Потери противника, по данным Минобороны, здесь составили более 150-ти военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три пикапа.

На Донецком направлении ВС РФ продолжают наступление. За сутки противник потерял здесь более 100 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей. На Южно-Донецком направлении были пресечены контратаки ВСУ в районе Дорожнянки, противник отброшен на исходные позиции. Кроме того, в результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ за сутки было уничтожено свыше 180-ти украинских военнослужащих, пять танков, пять БМП, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.

«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 83 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107-ми районах. В районах населенных пунктов Часов Яр и Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Диброва и Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ. В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников», — сообщил представитель Минобороны.

Кроме того, по совам Конашенкова, вблизи Артемовска была уничтожена пусковая установка РСЗО «Ураган», в районах Покаляного Харьковской области и Орехова Запорожской области на огневых позициях ликвидированы три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». Вблизи Серебрянки ДНР — гаубица Д-20 вместе с расчетом. Российские истребители в районе Краматорска и Новопавловки сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины. Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 357 самолетов, 199 вертолетов, 2813 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7408 танков и других боевых бронированных машин, 968 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3772 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7920 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

