Спецслужбы РФ и Казахстана пресекли деятельность международной ОПГ в Байконуре

Спецслужбы России и Казахстана в ходе совместной спецоперации пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ) в Байконуре. Были задержаны 18 человек, причастные к похищениям, шантажу и убийствам, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Статья по теме: Бизнес выведут из-под ОПГ

«Служба национальной безопасности Республики Казахстан и Министерство внутренних дел Республики Казахстан совместно с ФСБ России и Министерством внутренних дел провели совместную спецоперацию в г. Байконур для пресечения опасной для общества организованной преступной группы, в которую входили граждане Казахстана и России», — сообщили в КНБ.

Уточняется, что пособники группировки были задержаны в Астане, Кызылорде и Конаеве. Всего же в ходе спецоперации удалось заключить под стражу 18 руководителей и активных участников ОПГ. У них были изъяты огнестрельное оружие, денежные средства и другие материалы, представляющие интерес для следствия.

«Установлено, что преступная группа занималась похищением людей, вымогательством, вооруженным разбоем и кражами. Криминальные элементы длительное время оказывали негативное влияние на криминогенную обстановку в городе Байконур и Кызылординской области и отличались своей жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», — отметили в КНБ.

Спецоперация тщательно разрабатывалась «много месяцев», в данный момент задержанных проверяют на причастность к совершению других преступлений.

