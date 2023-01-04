Почему инвесторы разлюбили Tesla

Прежде всего стоит отметить, что акции Tesla были откровенным пузырем. Котировки разгоняли еще тогда, когда деньги были дешевыми - ставка ФРС было около нуля и работал печатный станок. При этом в цену закладывали буквально все, что только можно было заложить - то, что все автомобили в обозримом будущем станут электрическими, а Tesla будет доминировать на рынке, что прибыли будут заоблачными и так далее. Ну и, конечно, не обошлось без так называемого хайпа, который прокладывал дорогу к высотам.

При этом любому здравомыслящему инвестору было понятно, что компания, которая долгое время даже не показывала прибыли, просто не может стоить так дорого, особенно по сравнению с другими представителями автопрома, например, GM, Ford и другими.

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Кроме того, даже когда на рынке появилась конкуренция - множество китайских производителей и почти все крупные известные марки стали делать свои авто с электродвигателем - Tesla все равно продолжала дорожать и оценивалась как нечто заоблачное.

В 2022-м году после долгих лет ультрамягкой политики мировой финансовый рынок начал возвращаться к своему традиционному виду, тому, где у денег есть стоимость, а условий для надувания пузырей, напротив, почти нет.

Нормализация рынка катком прошлась по множеству акций, которые растеряли едва ли не всю свою стоимость - в основном это бумаги технологического сектора, которые не генерируют и, возможно, никогда не будут генерировать прибыль, при этом также, как и Tesla, оценивались рынком на каких-то завышенных ожиданиях.

Этот 2023 год акции Tesla также начали с разгрома. В первый торговый день они рухнули сразу 11,6%, теряя в моменте 14%. Формально причиной стала публикация данных о поставках. В четвертом квартале они выросли на 18% до 405 000. С учетом этих цифр Tesla в 2022 году увеличила поставки до 1,3 миллиона автомобилей - это на 40% больше чем в 2021-м, но ниже прогноза компании на 50% и ниже ожиданий Wall Street. Кроме того, задержки с доставкой только усилили беспокойство по поводу спроса на автомобили Tesla.

Вместе с тем, практически одновременно о своих значительных успехаха сообщили производители электрокаров из Китая.

NIO, Li Auto и XPeng в 2022г совокупно увеличили продажи на 34%. Они поставили более 376 тыс. электромобилей - на 34% больше, чем в 2021 году.

В декабре эти три производителя поставили 48,34 машин, что почти на 20% больше аналогичного периода 2021 года и является самым высоким месячным показателем за всю историю. Предыдущий месячный пик составлял 41,3 тыс. был в июне 2022 года.

Стоит отметить, что в отношении Tesla всегда было очень много скепсиса. И играть на понижение ее акций пытались очень многие. Это была едва ли не самая популярная бумага для “открытия шортов”, однако все они пытались продавать надувающийся пузырь, а как известно, рынок может оставаться иррациональным до тех пор, пока у вас есть деньги.

За последние пять лет бумаги все же подорожали почти на 500%, и только в 2022 г. потеряли около 70%. Так что скептики все же оказались правы, только до триумфа “медведей” дотянули далеко не все. По данным Yahoo Finance/Bloomberg, играющие на понижение в 2022 году могли заработать на обвале Tesla около 17 миллиардов долларов.

Впрочем, еще раз отметим, что это не похороны компании Илона Маска, это процесс нормализации рынка. Сдуваются все без исключения пузыри, а капитализация даже самых сильных компаний проходит процесс заметной корректировки. Стоит ли говорить, что Apple и Microsoft - даже они не смогли избежать этой участи.