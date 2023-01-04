Ученые предложили бороться с радиоактивным загрязнением при помощи ядовитого растения

Российские ученые создали наноуглеродные адсорбенты, способные поглощать радиоактивные элементы из жидких сред и хорошо их удерживать. В качестве биомассы для сорбентов они использовали ядовитый борщевик Сосновского, заполонивший европейскую часть России. Результаты исследования специалистов Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения РАН» (Сыктывкар), НИИ синтетического каучука имени академика С.В. Лебедева (Санкт-Петербург) и Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (Архангельск) опубликованы в журнале Carbon Resources Conversion.

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Ученые создали пористый сорбционный материал из смеси порошков исходных растительных биополимеров с добавкой окислителя. В ходе проведенных экспериментов выяснилось, что новый наноуглеродный адсорбент хорошо удерживает уран — порядка 70% этих радионуклидов не вымывается ни водой, ни другими растворителями. Уран — один из самых распространенных долгоживущих радионуклидов, — попадая в почву, он накапливается в ней, загрязняет подземные и поверхностные воды, разносится по озерам, рекам и морям.

Кроме того, полученный материал оказался способен адсорбировать микотоксин Т-2 — продукт жизнедеятельности плесневых грибов, который может накапливаться в зерновых, фруктах, овощах, орехах и вызвать серьезные заболевания.

«Результаты наших исследований подтверждают, что наноуглеродные материалы, полученные из стеблей борщевика, можно применять в качестве препаратов, адсорбирующих вредные элементы, что позволит сохранить здоровье людей, находящихся в условиях хронического радиационного облучения, в том числе на орбитальных станциях и радиоактивно загрязненных территориях. Мы планируем продолжать изучение лигнинов, получаемых из биомассы растений, для создания препаратов, улучшающих качество жизни человека», — рассказала руководитель проекта, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра «Коми научный центр УрО РАН» Людмила Кочева.

