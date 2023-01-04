В Москве в 2022 году выросло производство лакокрасочных материалов - Овчинский

Специализирующаяся на выпуске лакокрасочных материалов компания «Поли-Р» в январе-октябре 2022 года увеличила выпуск продукции почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«За 10 месяцев 2022 года в Москве произвели на 14,4% больше красок, лаков и других материалов для нанесения покрытий по сравнению с 2021 годом. Такому росту способствуют увеличивающиеся потребности не только для использования в бытовых условиях, но и в промышленности. Например, столичное предприятие «Поли-Р» изначально выпускало несколько тонн лакокрасочной продукции в неделю. За год же увеличение мощностей позволило изготавливать по тонне изделий только за одну рабочую смену. В планах производителя – запуск дополнительных линий, а также расширение ассортимента грунтовками, лаками и эмалями», – рассказал Овчинский.

В конце 2021 года компания начала самостоятельно разрабатывать составы лаков, красок и других материалов. На данный момент большая часть мощностей предприятия направлена на выпуск краски на водной основе, которая не имеет резкого запаха и может применяться в детских садах, школах, медицинских учреждениях.

Образцы краски проходят тщательный контроль, а после продукция разливается по упаковкам и направляется на реализацию.

«Мы работаем в тесном контакте с нашими партнерами и конечным потребителем, что позволяет нам создавать продукты, отвечающие самым строгим нормами потребностям рынка. Так, например, сейчас в планах выпуск масла с воском для дерева с особо прочным водостойким покрытием и без содержания растворителя – это будет прекрасная замена импортным маслам», – пояснила генеральный директор компании «Поли-Р» Любовь Полькина.