В России исключат легализацию мигрантов через фиктивные браки

В МВД РФ подготовлен законопроект, направленный на исключение для иностранцев возможности через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства легализовать свой статус в стране. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Статья по теме: Крепкий рубль привлек мигрантов

«В настоящее время МВД России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ», — сообщила Волк.

Она уточнила, что в данное время законопроект проходит межведомственное согласование. За 11 месяцев прошлого года, по данным МВД, было принято около 400 решений об аннулировании ранее выданных иностранцам разрешительных документов для проживания в РФ в связи с признанием недействительными их браков с гражданами РФ.

Согласно действующему законодательству, иностранные граждане и лица без гражданства могут претендовать на упрощенный прием в гражданство РФ, если находятся в браке с гражданином России не менее трех лет, а также без соблюдения такого срока при наличии в семье общего ребенка.

