В России появилась единая платформа поиска патентной информации

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что процесс оформления прав интеллектуальной собственности в России занимает чуть более четырех месяцев, тогда как в среднем в мире он растягивается от года до двух с половиной лет. На встрече с руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрием Зубовым премьер обсудил работу ведомства по еще большему ускорению этого процесса, а также по внедрению электронных сервисов и совершенствованию законодательства в сфере интеллектуальной собственности, передает пресс-служба кабмина.

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«У нас в стране, как известно, очень большое количество предпринимателей, инноваторов, ученых, которые хотели бы зарегистрировать права на свои продукты, стремятся к этому, и для них нужно создать комфортные условия. Важно, чтобы процесс оформления прав интеллектуальной собственности был коротким. Насколько я знаю, у нас в стране он чуть более четырех месяцев. Это один из самых хороших результатов в мире. А в мире примерно от года до двух с половиной, это в среднем», — подчеркнул Мишустин.

Глава Роспатента рассказал премьер-министру, что 46% всех заявок на изобретения сегодня подают российские вузы. Инвестиции в интеллектуальную собственность за последние пять лет выросли вдвое и составляют 1 трлн рублей. Всего инвестиции в нематериальные активы с учетом интеллектуальной собственности сейчас насчитывают порядка 9,5 трлн рублей. Россия, по его словам, находится топ-10 мировых лидеров по количеству заявок на изобретения, а Роспатент работает на 80% быстрее, чем самые крупные мировые ведомства США, Японии, Кореи и Китая.

«Нам удалось создать цифровое пространство, в котором заявитель и ведомство работают в электронной среде от подачи заявки до выдачи электронного охранного документа. Также активно сервисом электронной подачи заявок пользуются и организации при подаче заявок на товарные знаки. Кроме того, Роспатент принимает заявки на объекты в трехмерном измерении. Это позволяет из инжиниринговой системы, не теряя времени, не переводя в двухмерную плоскость, сразу передавать заявки в систему регистрации Роспатента. Соответственно, скорость экспертизы увеличивается, повышается ее качество», — сообщил Зубов.

Кроме того, в 2022 году в России была открыта поисковая платформа, на которой уже зарегистрировано более 150 млн единиц патентной информации: и российских, и зарубежных патентов. Она позволяет в бесплатном режиме всем изобретателям, ученым, предпринимателям провести патентный поиск, отметил Зубов.

Также в апреле прошлого года заработал Центр содействия опережающим технологиям и за короткий период времени было проведено более 100 экспертиз, которые продемонстрировали предпринимателям, каким образом необходимо комплексно обеспечить охрану своих изобретений. Кроме того, Роспатент сопровождает «прорывные крупные научно-технологические проекты» от идеи до патентования, коммерциализации, постановки на учет и вывода на готовую продукцию. Зубов также сообщил о прорабатываемом вопросе кредитования под залог интеллектуальной собственности и о совершенствовании законодательной базы.

«Одним из ключевых вопросов, который сейчас находится в нашей повестке, является необходимость предоставить самозанятым гражданам возможность регистрировать товарные знаки на себя. Еще один важный момент, который мы сейчас реализуем, – это работа в части именно налогового законодательства, чтобы предприятия могли зарегистрировать правовую охрану и поставить на учет свои разработки без дополнительной налоговой нагрузки. И, наверное, самый перспективный проект, над которым мы работаем, – это проект совершенствования так называемого режима патентной коробки: предприятия смогут в будущем получить льготу по налогу на прибыль от распоряжения интеллектуальными правами», — заключил Зубов.

