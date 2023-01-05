Американский разведчик рассказал о решении Путина, которое разрушило планы Запада

Всего одно решение, принятое президентом РФ Владимиром Путиным, разрушило совместные планы Запада и киевского режима по захвату Донбасса.

Об этом в интервью китайскому изданию Global Times заявил отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) Скотт Риттер. По его словам, речь идёт о начале российской спецоперации на Украине.

«Страны НАТО и США больше нельзя назвать хулиганами, которым никто не осмеливается противостоять, – подчеркнул он. – Россия осмелилась и подала Западу сигнал о том, что есть пределы её терпению. Она показала, что может пойти на многое в ответ на безответственные действия Запада».

При этом Риттер уверен, что решение Путина о проведении специальной военной операции потрясло западные страны, так как никто из них «не воспринимал РФ всерьёз».

«Теперь мы знаем, что ни Украина, ни ФРГ, ни Франция никогда серьёзно не относились к Минским соглашениям. Они их использовали лишь как прикрытие для создания армии НАТО, способной решить проблему Донбасса военным путем. Но Россия сорвала их планы, тогда как на Западе не верили, что Путин решится на военную операцию», – пояснил экс-разведчик.

По его словам, альянс во главе с Вашингтоном был уверен, что Москва не способна противостоять коллективному Западу.

«Однако российская армия, несмотря на некоторые ошибки, которые были допущены её высшим командованием на ранних этапах конфликта, адаптировалась, а русский народ определил, что сложившая ситуация это не противостояние между Москвой и Киевом, а противостояние между РФ и НАТО», – резюмировал Риттер.

Как ранее писал «Эксперт», по словам Риттера, Россия после частичной мобилизации получила необходимые резервы, а её армия на фронте приобретет совершенно другое качество.