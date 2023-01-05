Белоруссия планирует построить в России морской порт

Белоруссия планирует построить в России собственный порт, наделив его государственным статусом. Этот дорогостоящий проект может быть реализован с привлечением кредитов российских банков, заявил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

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«Беларусь намерена построить в России свой морской порт. Речь в первую очередь идет о том, чтобы мы осуществляли его функции как государственного порта. Соответственно контролировали заход судов и имели гарантированное место, откуда бы могли отправлять белорусские экспортные грузы, а также развивать инфраструктуру за счет привоза импортных грузов. То есть это комплексный вопрос, который еще требует более детального изучения с точки зрения экономики проекта. Потому что строительство порта — достаточно дорогостоящая тематика», — цитирует Авраменко агентство БелТА.

На совещании по экспорту белорусских товаров он отметил, что строить порт предполагается «своими силами с привлечением кредитных ресурсов».

«Есть ряд российских банков, которые готовы это кредитовать. Вопрос в том, чтобы получить конечную эффективность от реализации этого проекта. В любом случае это достаточно масштабный проект для страны», — подчеркнул Авраменко.

В данный момент, по его словам, для поставки белорусских грузов задействованы 19 российских портов. В прошлом году между странами были подписаны два базовых соглашения о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов. Речь идет в первую очередь об удобрениях, продукции металлургии и деревообработки.

