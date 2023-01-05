Год газового перелома

Завершившийся 2022 год отмечен сильнейшими кризисными явлениями на ряде газовых рынков. Евросоюз сократил потребление газа примерно на 50 млрд кубических метров, но это не спасло его от радикального роста цен. Последние выросли, правда, не так заметно, даже в США, которые являются экспортерами СПГ. В России существенно упала добыча и экспорт, хотя высокие европейские цены обеспечили «Газпрому» и «Новатэку» рекордные финансовые показатели в первой половине года.

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Зарубежные аналитики хоронят российскую газовую отрасль, фактически, по их мнению, навсегда лишившуюся премиального европейского рынка. Однако и вице-премьер Александр Новак, и глава «Газпрома» Алексей Миллер настроены более чем оптимистично. Они уверены, что в 2023 году вырастет не только экспорт в Китай, но и частично будут восстановлены поставки в ЕС через формируемый Турецкий хаб и сейчас не функционирующий трубопровод «Ямал-Европа».

Газовая война началась не вчера

На самом деле, газовый перелом, конечно, произойдет не за один год, а за два. Первым стал тот, который только что завершился. В экономике (да и не только) прогнозы, как правило, начинаются с позитива. Но в случае с газом необходимо проанализировать вначале те опасные вызовы, которые ожидают отрасль в 2023 году и будут иметь место, по крайней мере, вплоть до 2025 года, когда, по мнению Александра Новака, удастся выйти на значительные подвижки при экспорте трубного газа в Китай и росту производства СПГ.

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«Газпром» фактически подвергается серьезному давлению со стороны европейских структур еще с 2009 года, когда в силу вступил третий энергопакет ЕС. Российской компании пришлось в «десятых» годах разделить свою единую экспортную структуру на несколько дивизионов: транспортировки, оптового сбыта и хранения. Для этого пришлось создавать в ЕС и Великобритании «дочерние» и «внучатые» компании. Впрочем, до конечного потребителя, то есть до самых выгодных розничных продаж, российского «газового гиганта» так и не допустили.

Затем «Газпром» вынудили пересмотреть оплату долгосрочных контрактов с принципа нефтяной корзины (в основном) на рыночные спотовые цены, которые до 2021 года были ниже устанавливаемых в зависимости от стоимости нефти. Начиная с 2013 года нависла также угроза введения в ЕС более высоких импортных пошлин на российский трубный газ. Наоборот, на американский СПГ, который начали производить из сланцев, ввозные пошлины в рамках формируемого тогда Евро-Атлантического экономического союза (проект затормозил Дональд Трамп) Еврокомиссия планировала обнулить. Слабым звеном «Газпрома» был и ненадежный транзитер (долгое время почти единственный) — украинская ГТС.

Все это еще до начала санкционной войны создавало возможности для исторического газового реванша США. Как известно, газовую войну против СССР Америка проиграла. Её попытка не допустить прокладку советских труб в Европу в 1970-1980-х годах провалилась несмотря на запрет поставок из-за океана и Великобритании газоперекачивающих агрегатов. Но тогда США было нечего предложить Европе взамен советского дешёвого газа кроме своего довольно дорогого и экологически небезопасного угля.

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Вначале Вашингтон удачно затягивал при помощи ряда европейских сателлитов и своих собственных санкций строительство и ввод в эксплуатацию газопровода «Северной поток — 2». «Газпрому» пришлось в конце декабря 2019 года заключить с Нафтогазом Украины новый невыгодный транзитный договор. В уходящем 2022 году СП-2 был фактически навечно заблокирован Федеральным сетевым агентством Германии, а 26 сентября одна из двух его веток была вообще взорвана пока не установленными диверсантами.

Масштабная замена российского трубного газа (140 млрд кубов поставлено в ЕС в 2021 году) началась еще в январе 2022 года, то есть за два месяца до начала СВО. Ввоз американского СПГ в первый месяц года удвоилась — до почти 10 млрд кубов. Начиная с апреля-мая поставки «Газпрома» в ЕС стали стремительно падать несмотря на то, что формально весь ЕС не стал вводить газовое эмбарго наподобие угольного и нефтяного.

Во-первых, «Газпром» одну за другой стал отключать от своих поставок страны, отказавшиеся платить за газ в рублях. Первой страной, куда поставки были прекращены, стала 27 апреля пострадала Польша. Больше страна не будет в год получать до 10 млрд кубов трубного российского газа. Впрочем, Польшу наказали скорее не за рубли, а за её санкции, введенные против «Газпрома» и «Новатэка» 26 апреля. Пришлось также перекрыть газопровод «Ямал-Европа», протяженный участок которого проходит по польской территории (годовая мощность 32,2 млрд кубов). Затем за нежелание платить в рублях одну за другой отключили Финляндию, балтийские страны, Данию и Болгарию. А кроме того — многие компании из недружественных стран, в целом перешедшие на рубли.

Во-вторых, «Газпром» перестал поставлять газ в фактически реквизированные дочерние структуры в Германии, Австрии и Великобритании. Компания Gazprom Germania, например, в начале апреля перешла под оперативное управление Федерального сетевого агентства. В ноябре начата процедура её национализации.

В-третьих, в мае же украинская ГТС прекратила транзит российского газа через ГИС «Сохрановка», что повлекло падение поставок сразу на две трети — до 42 млн кубов в сутки.

Наконец, 31 августа вынужденно прекратил работу газопровод «Северный поток — 1» по причине вывода из эксплуатации газоперекачивающих агрегатов (ГПА), поставленных в 2009 году немецкой фирмой Siemens. Запланированная профилактика ГПА была сорвана санкциями Канады. А 26 сентября СП-1 был полностью взорван.

Общая годовая картина газовых поставок оказалась удручающей для обеих сторон. Европейская экономика дошла почти до рецессии, в том числе и по вине экстраординарно высоких цен на газ (в выигрыше, правда, оказались США, поставляющие СПГ по цене вчетверо выше, чем на своей территории). Потребление газа в ЕС было снижено на 50 млрд кубов (15%). Но произошло это за счет свертывания энергозависимых отраслей: химической, производства удобрений и металлургии. А у «Газпрома» резко упал европейский экспорт. По оценке Bloomberg, в результате этого поставки на ключевые зарубежные рынки сократились почти вдвое по сравнению с 2021 годом, достигнув «самого низкого уровня с начала века».

Расчеты агентства построены на оценках главы «Газпрома» Алексея Миллера. На селекторном совещании своей компании 28 декабря он сообщил, что экспорт во все страны дальнего зарубежья в 2022 году составит 100,9 млрд кубов. В то время как в 2021 году эта цифра доходила до 180 млрд кубов. Но этот резкий спад произошел только за счет европейского направления. В Турцию объем поставок — около 33 млрд кубов, сохранился, в Китай почти удвоился — до 18 млрд кубометров.



По данным «Газпрома», в 2022 году его поставки в страны ЕС рухнули на 46%. Отсюда можно предположить, что они составят не более 70 млрд кубов против 140 млрд в 2021 году. В результате, по данным «Газпрома», его добыча в уходящем году рухнула на 20%. Оценка Александра Новака на первый взгляд скромнее — всего минус 12%. Но вице-премьер в интервью ТАСС рассматривал всю российскую газовую отрасль, в которой помимо «Газпрома» (более двух третей добычи) газ поставляют еще «Новатэк» (в основном СПГ) и ряд нефтяных компаний (исключительно на внутренний рынок). Снижение экспорта газа, соответственно, замглавы кабмина оценил в 25%.

Если в 2023 году не произойдет, положительных сдвигов, то ситуация может еще ухудшиться. По данным Еврокомиссии, зависимость от российского газа в энергобалансе ЕС к концу года не превышала 12%. Это значит, что трубный экспорт в 2023 году не превысит 40-45 млрд кубов.

Россию с нефтегазового рынка не вытеснить

Однако не все так удручающе. Во-первых, из-за высоких европейских цен финансовый результат «Газпрома» в 2022 году впечатляет. В первом полугодии, как официально сообщили в компании, ее чистая прибыль по МСФО превысила 2,5 трлн рублей, что превзошло прибыль в 2020-2021 годов вместе взятых.

Конечно, результат второго полугодия по причине продолжающегося падения экспорта, а также внутренних поставок (минус 5,2%) будет значительно хуже. Но все равно, по словам Алексея Миллера, в 2022 году компания в бюджеты всех уровней внесет 5 трлн рублей налогов. Из них более 1,6 трлн уже перечислены дополнительно, то есть выше планового уровня: 1,2 трлн рублей в качестве дивидендов за первое полугодие и 460 млрд — в счет увеличения НДПИ. В 2023 году «Газпром» будет доплачивать за счет дальнейшего роста НДПИ до 50 млрд рублей в месяц.

Помимо роста фискальной нагрузки, «Газпром» в 2022 году потратил 1,9 трлн рублей на реализацию инвестиционной программы. В 2023-м предстоит потратить 2,3 трлн.

Финансовые показатели «Новатэка» также наверняка выросли и продолжат расти в 2023 году. Официальную отчетность компания не публиковала, чтобы не спровоцировать введение новых санкций. Однако, по данным Александра Новака, экспорт СПГ у «Новатэка» вырос на 8,7% в 2022 году, достигнув в страны ЕС 21 млрд кубов. Рост поставок намечен и в 2023 году.

Проблема, по признанию вице-премьера, заключается в отсутствии собственных технологий по крупнотоннажному сжижению газа — не менее чем до 5-6 млн тонн в год. Есть, правда, мощности по среднетоннажному сжижению (1 млн тонн в год), возведенные по российской технологии «Арктический каскад». вице-премьер считает, что эти мощности можно более чем удвоить. А в ближайшее время и перейти на крупнотоннажное производство.

В результате в ближайшее время производство СПГ в России должно вырасти до 64 млн тонн в год. А к 2035 году — до 100 млн тонн. Правда, ранее Александр Новак обещал достичь последней цифры к 2030 году.

Внешние поставки СПГ, конечно, наиболее перспективны для российской газовой отрасли. Они не зависят от стран-транзитеров и менее всего могут подвергнуться санкциям или ценовым потолкам. Не случайно вслед за «Новатэком» производство СПГ стал развивать и «Газпром». Уже функционирует соответствующее предприятие в Усть-Луге мощностью до 1,5 млн тонн в год.

Пока продукция поставляется морем в основном в Калининградскую область. Но к 2027 году в Калининграде запланировано ввести в эксплуатацию собственные производства, причем более мощные. Предусматривается производство до 13 млн тонн в год СПГ, а также до 10-11 млн тонн других видов газопереработки: пропана, бутана, этана и сухого газа. Ставка делается на экспорт. Но здесь важно заметить, что речь идет о более глубокой переработке сырья.

В целом же в российском ТЭК все большие надежды возлагают на перспективы внутреннего рынка, что, пожалуй, является главным новшеством. Так, «Газпром» достраивает на маршруте «Силы Сибири» Амурский газоперерабатывающий комбинат, готовый уже на 87%. Он станет одним из крупнейших в мире производителей, помимо прочего, инертного газа гелия — до 6 млн тонн в год. Правда, это среднесрочные и долгосрочные планы. Пока же имеется в виду исправлять ситуацию с экспортом трубного газа.

Понятно, что продолжится рост поставок в Китай. В этом году, напомним, они по трубопроводу «Сила Сибири» превысят 18 млрд кубов. В 2023 году — 22 млрд кубометров или даже больше. Согласно последнему прогнозу Александра Новака, на полную мощность — 38 млрд кубов — газопровод выйдет уже в 2025, а не в 2030 году.

Подписан контракт между «Газпромом» и китайской госкомпанией CNPC по скорейшему строительству перемычки между газопроводом «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» и северо-восточными китайскими газовыми сетями. Обсуждается и строительство «Силы Сибири — 2» (50 млрд кубов год).

Но это известно уже давно. А горячей новостью стало заявление Александра Новака о возможных поставках трубного газа в Казахстан и Узбекистан, где растет внутреннее потребление, а экспорт падает (в Узбекистане вплоть до нуля). Можно предположить, что в рамках формируемого трехстороннего газового союза часть российского газа по казахстанским трубам будет доходить до Поднебесной. В перспективе же, как указал Александр Новак, возможны трубопроводы в Афганистан и Пакистан.

Более того, вице-премьер пообещал не уходить полностью с европейского рынка, все еще испытывающего заметный дефицит газа. В 2023 году, предположил он, возможно снизить политическое противостояние с Польшей, чтобы вновь запустить газопровод «Ямал-Европа». А это, напомним, 32,2 млрд кубов в год. Во всяком случае, ни Польша, ни Германия так и не отказались от поставок российской нефти по «Дружбе».

Наконец, ускоряется проработка идеи президента Владимира Путина, высказанной им 12 октября на Российской энергетической неделе, о создании в Турции ценоустанавливающего газового хаба. «Газпром» уже договорился с Анкарой о сроках и мощности дополнительных газопроводов. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что этот хаб будет продавать с юридической точки зрения не российский, а турецкий газ. Тем более, что через хаб будет физически поставляться в Европу и азербайджанский газ. Осталось дождаться перевыборов Эрдогана в июне 2023 года. А трубопроводы «Газпром» строит быстро.

В целом же, как уверен Александр Новак, Россию с нефтегазовых рынков вытеснить не удастся, так как она поставляет на экспорт по 20% потребляемых в мире нефти и нефтепродуктов, а также газа.