Минобороны России сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции

Министерство обороны России сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции, которая продолжается на Украине.

Согласно информации, озвученной на брифинге 5 января официальным представителем ведомства Игорем Конашенковым, за последние сутки российские системы ПВО уничтожили более украинских БПЛА в районах населённых пунктов Змиевка, Кременная, Золотаревка, Кривошеевка (ЛНР), Николаевка, Волноваха, Евгеновка (ДНР), Князе-Григоровка, Великая Лепетиха (Херсонская область) и Мелитополь (Запорожской области). Также были перехвачены 5 снарядов РСЗО HIMARS и 4 противорадиолокационные ракеты HARM в ЛНР и Херсонской области.

В районе населённого пункта Константиновка (ДНР) в результате сосредоточенного удара ВС РФ уничтожено более 55 боевиков «батальона имени Шейха Мансура», а также 6 единиц бронетанковой и автомобильной техники. В районах населённых пунктов Гуляйполе (Запорожская область) и Красный Лиман (ДНР) уничтожено 2 склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Всего оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены 57 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 84 районах.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российской армии нанесено поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. В результате ликвидировано до 60 украинских боевиков, 5 автомобилей и 4 боевые машины пехоты.

На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения со стороны ВС РФ подразделений ВСУ в районе населённого пункта Пречистовка (ДНР) уничтожено более 40 националистов, 2 пика и 3 боевые бронированные машины.

На Купянском направлении в результате артиллерийских ударов российской армии по скоплениям живой силы 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кучеровка, Песчаное (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР) ликвидировано до 30 боевиков, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины и 1 танк.

На Красно-Лиманском направлении огнём российской артиллерии поражены подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Серебрянка (ДНР). В результате более 40 украинских военнослужащих, 3 пикапа и 2 бронетранспортёра.

Как ранее писал «Эксперт», генерал-лейтенант Конашенков на брифинге 4 января сообщил, что на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях было уничтожено несколько диверсионно-разведывательных групп противника, склады с боеприпасами, гаубицы и установки РСЗО. Кроме того, ВС РФ сбили самолёты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины.