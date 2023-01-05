Московские компании в 2022 году нашли новых партнеров за рубежом - Владимир Овчинский

Столичные компании в 2022 году нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ благодаря помощи Центра «Моспром». Так, экспортеры сохранили количество рынков сбыта за счет переориентации на дружественные страны. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«В 2022 году столичные компании были вынуждены переориентировать свои экспортные потоки и выйти на новые рынки. Чтобы минимизировать сложности, многие промышленники воспользовались одним из важных механизмов поддержки города – участием в байерской программе. Это позволило найти им новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ», – сообщил Овчинский.

Компания NexTouch, производящая интерактивные мониторы и программные решения к ним, заинтересовала своей продукцией партнеров в ОАЭ, Марокко и ЮАР, а также в странах СНГ. Производитель шоколадных изделий «Монетный двор» начал работать с Ближним Востоком. Компания PICASO 3D договорилась о поставке высокотехнологичного 3D-оборудования арабским байерам. Производитель упаковки OSQ Group начал экспортировать в страны Африки и Ближнего Востока.

«В этом году наша компания укрепила свою позицию на рынке Казахстана. В том числе благодаря участию в международной байерской программе Центра “Моспром” нам удалось в пять раз увеличить продажи металлорежущего инструмента в данном регионе», – сообщил заместитель коммерческого директора компании «Микробор» Роман Слесарский.

Специализирующаяся на умном уличном освещении компания «ИСР» продолжила реализовывать свои проекты в Латинской Америке. По итогам 2022 года она не только увеличила действующие поставки на Кубу, но и вышла на рынок Боливии.

Московские производители продуктов питания в 2022 году также осваивали рынки дружественных стран. Например, компания «Новапродукт» открыла рынок Монголии и начала экспортировать в регион продукцию для здорового питания.

Производители хлебобулочных изделий смогли выйти на рынок Азербайджана, а также увеличить свое присутствие в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, а также в Монголии и Израиле.

«Булочно-кондитерский холдинг “Коломенский” в 2022 году впервые начал экспортировать знаменитый вафельный торт “Шоколадница” на новые рынки – в Республику Беларусь, Узбекистан и Таджикистан. Здесь он пользуется такой же популярностью, как и в России», – сообщил директор компании Артур Зубарев.