Патриарх Кирилл призвал установить Рождественское перемирие

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к установлению Рождественского перемирия. Соответствующее обращение предстоятеля размещено на официальном сайте РПЦ.

«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлечённым в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», – заявил Кирилл.

Как ранее писал «Эксперт», патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Георгиевском соборе в подмосковном Одинцове заявил, что Россия со своей богатой духовной жизнью должна помочь миру «обрести спасение», как в свое время уже спасла планету от «страшной чумы фашизма».

По его словам, международные отношения сейчас достигли «опаснейшей черты» и «напряжение возрастает так, что возникает угроза крупномасштабной войны». При этом в России, по его словам, укрепляется вера, что вызывает недоумение в ряде стран.

«Это для многих шок, а для нас это символ надежды и веры в то, что если так наше Отечество и дальше будет развиваться, то Россия будет непобедимой и станет еще более ярким и сильным примером того, как современный человек может соединить веру и знание, Бога и материю, жизнь духовную и жизнь материальную», – подчеркнул предстоятель.

