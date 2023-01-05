Путин и Эрдоган обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы урегулирования украинского вопроса, двусторонние отношения и сирийский кризис.

В частности, Эрдоган высказался за скорейшее прекращение огня на Украине и разрешения ситуации мирными средствами, передаёт ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Также главы государств обсудили планы по урегулированию в Сирии. Так, Эрдоган высказался за конкретные шаги по освобождению севера этой страны от террористов.

По его словам, руководству Сирии необходимо предпринять политические шаги для нормализации отношений с Турцией. Кроме того, в ходе беседы президент Турции сообщил Путину о планах как можно скорее завершить создание «дорожной карты» газового хаба.

Как ранее писал «Эксперт», с самого начала проведения Россией специальной военного операции на Украине турецкий лидер сохраняет за собой статус почти безальтернативного посредника между сторонами конфликта, приобретая от этого, как и политические, так и немалые экономические дивиденды.

Именно поэтому Эрдогана по итогам 2022 года можно назвать самым успешным мировым политиком, в зависимость от которого попали, как страны Запада, так и Востока.