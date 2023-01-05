Путин назвал Эрдогану условия для диалога по украинскому вопросу

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил о готовности Москвы к диалогу по украинскому конфликту, но при выполнении Киевом определённых условий.

«В свете обозначенной Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Путин вновь подтвердил открытость России к серьёзному диалогу — при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий», – сообщается на официальном сайте Кремля.

Кроме того, отмечается, что в ходе сегодняшней беседы президент РФ отметил деструктивную роль западных стран, которые накачивают киевский режим вооружениями и военной техникой и предоставляют ему оперативную информацию и целеуказания.

Как ранее писал «Эксперт», Путин и Эрдоган провели 5 января телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы урегулирования украинского вопроса. В частности, турецкий лидер высказался за скорейшее прекращение огня на Украине и разрешение ситуации мирными средствами.

