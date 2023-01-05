Путин поручил ввести режим прекращения огня с 6 до 7 января

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести с 12:00 мск 6 января до 24:00 мск 7 января режим прекращения огня на Украине.

«Учитывая обращение святейшего патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», – цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

Как ранее писал «Эксперт», патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, «чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова».

Позже член комитета по обороне нижней палаты российского парламента генерал-лейтенант Андрей Гурулёв высказал в связи с данным предложением определенные опасения. Депутат Госдумы пояснил, что у Киева всё равно нет такого праздника, а приостановка боевых действий лишь навредит нашим войскам.