Риэлтор рассказала, в какое жилье нужно инвестировать для наибольшей выгоды

Инвестиции в недвижимость окупятся быстрее и принесут большую прибыль, если заранее учесть ряд факторов. Ключевым моментом является транспортная доступность новостройки, рассказала агентству «Прайм» управляющий директор АН «Бон Тон» Валерия Цветкова.

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«Чтобы выбрать жилье с точки зрения инвестиционной привлекательности необходимо обратить внимание на несколько факторов. Во-первых, транспортная доступность. Если говорить о Москве, желательно, чтобы проект находился в пешей доступности от метро, МЦК, МЦД, БКЛ или строящихся станций и имел понятную и приемлемую доступность на всех остальных видах транспорта, включая общественный», — рассказала Цветкова.

Также, по ее словам, лучше выбирать не слишком масштабный проект из нескольких очередей. В противном случае инвестор, желающий перепродать через год-полтора свою квартиру, вступит в конкуренцию с застройщиком. В нынешних неопределенных условиях застройщики, как правило, предлагают большие скидки, и каждая следующая очередь может стоить дешевле предыдущей, отметила эксперт.

Кроме того, необходимо тщательно изучить квартирографию проекта, которая прописана в проектной декларации каждого корпуса и каждого этажа. Смысл в том, чтобы сделать выводы о наличии в процентном соотношении тех или иных форматов жилья. Многим кажется, что наибольшим спросом пользуются малоформатные лоты, студии или двухкомнатные квартиры евроформата. Однако именно таких лотов обычно оказывается больше всего, поэтому их перепродажа может оказаться не так выгодна.

При наличии возможностей Цветкова посоветовала рассмотреть в качестве инвестиционных вложений видовые квартиры большей площади, которые представлены на рынке в меньшей степени. Семейную ипотеку не отменили, поэтому спрос будет расти на большеформатные лоты, а не только евродвушки и евротрешки, считает она.

«Как правило, инвесторы заходят на минимальном бюджете, это студии, которые можно перепродать с прибылью или сдавать. При этом сдача в аренду не дает достаточно большой прибыли. Она покрывает как минимум текущие издержки. В среднем, если реализация от перепродажи с учетом инфляции может составлять 11-12% годовых, то при сдаче это не более 6-7%», — резюмировала Цветкова.

