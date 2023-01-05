Российские инвесторы остались без рождественских подарков

Торги на валютном рынке сегодня проходят очень спокойно, курс рубля колеблется около вчерашнего закрытия. Объемы торгов по-прежнему низкие, примерно в 10 раз меньше среднего показателя последней недели прошлого года. Это говорит об отсутствии на рынке крупных игроков.

На рублевые активы действуют два противоположенных фактора. С одной стороны, негативом является резкий рост курса доллара к основным мировым валютам: Индекс доллара за полтора часа до закрытия российского рынка прибавлял 0,6%, оказывая давление на цены товарных активов. Однако нефть растущий доллар игнорирует и демонстрирует технический отскок от поддержки 78 долларов, прибавляя около 0,7%.

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В такой ситуации валютные спекулянты, а именно они сейчас правят рынком, решили не предпринимать активных действий и дождаться выхода страны с новогодних каникул, когда на торги выйдут крупные участники. Тогда станет понятно, сохранится ли наблюдавшееся со второй половины декабря сильное давление на рубль, за которым многие эксперты видят желание российских монетарных властей ослабить позиции национальной валюты для увеличения наполняемости бюджета.

На дневном графике пары доллар-рубль сегодня вырисовывается разворотная фигура технического анализа «крест». Она может заставить спекулянтов завтра начать фиксировать прибыль, заработанную на снижении курса российской валюты. Однако противостоять укреплению рубля будет желание части инвесторов купить доллар, захеджировав тем самым риски переноса позиций по акциям и облигациям через выходные.

Фондовые трейдеры начали новый год уверенными покупками акций по всему спектру бумаг. На рынке зародилось мнение, что Индекс Мосбиржи может продемонстрировать часто наблюдаемое в последние годы «русское рождественское ралли», и подрасти на 3-5% с начала года до Православного Рождества. Но вчерашнее небольшое снижение рынка вызвало сомнения в возможности ралли, а сегодняшний день окончательно поставил на нем крест.

В четверг практически все «голубые фишки» снижаются. Инвесторы не рискуют наращивать длинные позиции в канун выходных и в условиях низкой ликвидности рынка. Из высоколиквидных акций слабо прибавляет лишь «Роснефть», которую многие считают одной из самых фундаментально сильных акций. Бумага находится в растущем тренде от 16 декабря, а сегодня она пытается оттолкнуться от нижней границы восходящего канала.

В числе лидеров роста были подорожавшие примерно на 2% акции «Аэрофлота». Эксперты не рекомендуют наращивать долю бумаги в средне- и долгосрочных портфелях, пока у авиакомпании не появится хотя бы призрачные надежды выйти на прибыльность.

Разочарованием дня стали бумаги золотодобытчиков «Полюс» и «Полиметалл», которые посыпались вслед за упавшим золотом и уверенно вошли в десятку самых просевших акций. Из-за роста курса доллара на мировом рынке котировки золота припали на процент, и не смогли удержать отметку 1850 долларов за тройскую унцию. На рынке были ожидания, что уход котировок золота выше 1900 долларов вызовет шортсквиз, то есть массовое закрытие коротких позиций, что резко ускорит подъем актива. Но этот сценарий не реализовался.

Вновь вызывает опасения судьба котировок акций «Норильского Никеля»: сегодня они в числе аутсайдеров дня, за полтора часа до закрытия основных торгов теряя около 1,5%. Отчасти слабость бумаги вызвана падением мировых цен на никель почти на 5%. Никель же последнее время подвержен очень высокой волатильности, в том числе из-за небольших запасов металла на Лондонской бирже металлов.

Пока акции «Норникеля» торгуются выше важной отметки 15 тысяч рублей, но рано говорить о том, что бумага смогла закрепиться, и риски ее падения минимальны. В целом же сегодняшнее снижение Индекса Мосбиржи примерно на 0,5% не изменило среднесрочную ситуацию на рынке, который продолжает оставаться в боковике.