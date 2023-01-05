Саудовская Аравия: нефтяное затишье перед ценовой бурей

Представитель Саудовской Аравии, являющейся одним из ключевых игроков на мировом нефтяном рынке, в разговоре с Bloomberg сообщил, что Эр-Рияд сохранил экспорт нефти в декабре 2022 году на стабильном уровне, продолжая выполнять обязательства в рамках ОПЕК+.

Страна экспортировала 7,21 млн баррелей в сутки, показатель остался на уровне ноября, отметил анонимный чиновник из королевства.

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Данные самого Bloomberg по танкерам показывают почти аналогичные цифры по экспорту: 7,25 млн баррелей в сутки. При этом добыча нефти остается немного ниже целевого показателя ОПЕК+ в 10,48 млн баррелей в сутки.

Стоит заметить, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры в конце 2022 года объявили о существенном сокращении поставок для стабилизации рынков нефти на фоне ухудшающихся экономических условий.

Несмотря на то, что это решение первоначально вызвало критику со стороны Вашингтона, ограничения помогли сбалансировать цены на фоне опасений по поводу рецессии в США и неравномерного восстановления экономики в Китае, отмечают в Bloomberg. В первые торговые дни этого года цены на нефть продемонстрировали дальнейшее снижение. Так, 4 января Brent упал на 4%: ниже 79 долларов за баррель.

Группа, состоящая из представителей ключевых стран альянса ОПЕК+, должна провести совещание по мониторингу текущей обстановки на рынке 1 февраля 2023 года. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман заявил, что альянс будет по-прежнему «превентивно» удерживать рынок сырой нефти на стабильном уровне.

Между тем, согласно опубликованному накануне прогнозу крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS Group AG, во втором полугодии 2023 года цены на нефть сорта Brent могут вырасти более чем на 30% по отношению к текущим котировкам и достигнуть 110 долларов за бочку. При этом уже в ближайшие месяцы стоит ждать превышение порога в сотню долларов за баррель, сообщает «Прайм» со ссылкой на сайт компании.

Аналитики UBS полагают: если в прошлом году сильнее всего подорожал уголь, то сейчас вероятен взлет цен именно на нефть. Поднимать ее котировки вверх будет восстановление спроса на энергоносители на развивающихся рынках, например, в Китае, где превысит уровень допандемийного 2019 года. «Развивающиеся страны Азии, включая Индию, должны вернуться к стимулированию роста спроса на нефть в 2023 году», — резюмировали швейцарские эксперты.

Остается добавить, что при таком положении вещей Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ смогут весьма заметно нарастить свои нефтяные доходы даже без увеличения экспорта.