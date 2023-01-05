Шойгу рассказал об уникальных возможностях гиперзвуковых ракет «Циркон»

Глава Минобороны Сергей Шойгу, принимая участие в торжественной церемонии выхода многоцелевого фрегата с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны ВМФ РФ «Адмирал Горшков» на боевую службу, рассказал об уникальных возможностях гиперзвуковых ракет «Циркон», которыми вооружено это судно.

По его словам, они способны прорвать любую ПВО и ПРО, развивая скорость полета до 9 Махов, пишет издание «Военное дело».

«Скорость полёта ракеты составляет более 9 Махов, а дальность – свыше тысячи километров», – подчеркнул министр обороны.

При этом он отметил, что построенный по проекту 22350 фрегат «Адмирал Горшков», благодаря современным системам ракетного вооружения, способен наносить мощные, но в тоже время точечные удары по целям противника, как на море, так и на суше.

Как писал «Эксперт», ещё 31 июля президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге заявил, что Военно-морской флот РФ способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу страны.

В подтверждение этому он анонсировал поставку в ВС РФ уникальных гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон». Тогда же он сказал, что первым этим грозным оружием будет оборудован фрегат «Адмирал Горшков».

4 января 2023 года Путин пожелал экипажу фрегата «Адмирал Горшков» «семь футов под килем» и отдал команду приступить к выполнению задач боевой службы – корабль, оснащённый гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», пройдёт по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю.

Напомним, в ноябре 2021 года фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Ракета поразила морскую цель в Белом море прямым попаданием, ее полет соответствовал всем заданным параметрам. Учения сопровождали надводные корабли и морская авиация Северного флота, которые обеспечили безопасность испытаний.

