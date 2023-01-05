Депутат Госдумы предупредил об опасности Рождественского перемирия

Член комитета по обороне нижней палаты российского парламента генерал-лейтенанта Андрей Гурулёв негативно отнёсся к предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла объявить Рождественское перемирие между РФ и Украиной.

Как предупредил он в интервью изданию URA.RU, это может быть для нас очень опасно. Депутат Госдумы пояснил, что у Киева всё равно нет такого праздника, а приостановка боевых действий лишь навредит нашим войскам.

«Я откровенно не вижу никаких условий для перемирия, – подчеркнул Гурулёв. – Первое и самое главное, что украинский народ предал православие. Он от него отказался, не празднует Рождество 7 января. Они перенесли его на 25 декабря, разгромили свои храмы, уничтожили священников».

В этой связи, как считает парламентарий, перемирие не достигнет целей.

«Сейчас у ВС РФ наблюдается успех сразу на нескольких направлениях. Поэтому любая остановка боевых действий сведёт на нет все наши усилия. Чтобы наверстать упущенное российским войскам потребуется время, силы и большие жертвы», – резюмировал генерал-лейтенант Гурулёв.

Как ранее писал «Эксперт», патриарх Кирилл призвал прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, «чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова».