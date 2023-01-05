В России резко усилились различия между регионами по динамике экономического развития

Важным фактором, поддерживающим рост экономики российских регионах в I-III кварталах 2022 года, оказался высокий урожай, определивший высокие темпы роста в сельском хозяйстве. В противовес этому серьезное сдерживающее влияние на региональную экономику продолжает оказывать слабый потребительский спрос, приводящий к сдерживанию розничной торговли, указывается в имеющемся в распоряжении «Эксперта» аналитическом документе, подготовленном Институтом комплексных стратегических исследований (ИКСИ).

«Структурная трансформация, продолжающаяся сейчас в российской экономике, резко усилила различия между субъектами РФ по динамике экономического развития. Эта тенденция наметилась еще по итогам I полугодия 2022 года, а по итогам января-сентября она стала еще более заметной», — рассказала «Эксперту» заместитель начальника отдела аналитических исследований ИКСИ, кандидат экономических наук Вера Кононова.

По ее словам, если раньше многие регионы России по темпам роста в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве попадали в зону стагнации (то есть темпы роста выпуска в ключевых секторах составляли от -1% до +1% в годовом выражении), то теперь большинство регионов сталкивается либо с более заметным ростом, либо с более заметным спадом. По итогам января-сентября именно такая ситуация сложилась в промышленности и строительстве. Например, в 36 субъектах РФ был зафиксирован промышленный рост с темпом более 1% год к году, а в других 36 субъектах РФ — спад с темпом более 1% г/г.

«При этом в секторе розничной торговли продолжается падение товарооборота, связанное с падением реальных доходов населения и преобладанием «сберегательной» модели потребления. В январе-сентябре 2022 года 63 субъекта РФ столкнулись с умеренным (на 1-5%) или сильным (5% и более) спадом товарооборота в годовом выражении. В противоположность этому, в сельском хозяйстве в большинстве субъектов РФ продемонстрировали рост благодаря высокому урожаю: рост выпуска с темпом более 1% г/г был характерен для 61 субъекта России», — отметила в комментарии Вера Кононова.

В целом в наиболее сложном положении оказались регионы Северо-Западного федерального округа, столкнувшиеся со спадом в строительстве (на 6,5% г/г), розничной торговле (на 6,4%), сельском хозяйстве (на 1,3%) и промышленности (на 0,3%). «В противоположность этому, наиболее благоприятная ситуация сложилась в регионах Сибирского и Северо-Кавказского ФО, где рост выпуска наблюдался в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и сфере платных услуг для населения, а спад был зафиксирован только в розничной торговле», — добавила Вера Кононова.

По мнению авторов аналитического исследования, в текущей ситуации развитие экономики регионов будет зависеть в первую очередь от состояния регионального бизнеса — в первую очередь малого и среднего. В этой связи важнейшей задачей экономической политики государства становится создание условий, в которых бизнес сможет разрешить возникшие трудности, адаптироваться к новой ситуации на рынках, реализовать свои предпринимательские идеи.

Таким образом, необходима реализация мер, обеспечивающих снятие барьеров для развития бизнеса и стимулирующих инвестиции. Приоритетными должны стать такие задачи, как насыщение российского рынка финансовыми ресурсами (за счет развития рынка ценных бумаг и создания стимулов для привлечения инвесторов на фондовый рынок), снятие инфраструктурных ограничений в транспортно-логистической сфере (путем ускоренной реализации транспортных проектов, а также развертывания сети логистических центров на всей территории страны), расширение налоговых стимулов инвестиций в основной капитал, а также продолжение работы по декриминализации предпринимательской деятельности, считают в ИКСИ.

Важно и то, что указанные меры не могут быть реализованы одними только региональными правительствами. Необходимо активное участие в реализации этих мер со стороны федеральных властей, в том числе Банка России в части развития финансового рынка. Наряду с этим, требуется также и законодательное расширение возможностей муниципалитетов по привлечению финансирования на строительство инфраструктуры путем внесения в статью 103 Бюджетного кодекса РФ изменений, устанавливающих, что целью выпуска муниципальных займов может быть реализация инвестиционных проектов на уровне муниципалитета, указывается в исследовании.