В США заявили о новой тактике, которую Украина применит против России

Украинские военные меняют свою тактику и уже в самые ближайшие дни применят её против России., говорится в статье американского издания The Daily Beast,. Речь идёт об участившихся ударах по территории РФ, которых может стать больше.

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«Перспектива того, что Украина, возможно, захочет расширить свой арсенал нападений на территории РФ уже в самые ближайшие дни, может ознаменовать новую главу в российско-украинском конфликте», – пишут авторы публикации.

При этом они отмечают, что от ВСУ стоит ждать более «наглых действий» в новой фазе конфликта. Об этом также говорит Джей Трусдейл – эксперт данного издания, бывший дипломат из США, поработавший в России и на Украине.

«Если Украина проведёт, а затем признает большее количество ударов по российской территории, это может свидетельствовать о новой главе в конфликте», – заявил в частности он.

Как ранее писал «Эксперт», американский аналитический центр «Институт изучения войны» (ISW) на своём официальном сайте опубликовал прогноз, в котором назвал время и направление крупномасштабного наступления России на Украине. Согласно анализу поступающих данных, эксперты ISW предположили, что ВС РФ могут начать крупномасштабное наступление в ходе СВО на Украине уже в первые месяцы 2023 года.