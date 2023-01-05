В США заявили о новой тактике, которую Украина применит против России

Украинские военные меняют свою тактику и уже в самые ближайшие дни применят её против России., говорится в статье американского издания The Daily Beast,. Речь идёт об участившихся ударах по территории РФ, которых может стать больше.
«Перспектива того, что Украина, возможно, захочет расширить свой арсенал нападений на территории РФ уже в самые ближайшие дни, может ознаменовать новую главу в российско-украинском конфликте», – пишут авторы публикации.
При этом они отмечают, что от ВСУ стоит ждать более «наглых действий» в новой фазе конфликта. Об этом также говорит Джей Трусдейл – эксперт данного издания, бывший дипломат из США, поработавший в России и на Украине.
«Если Украина проведёт, а затем признает большее количество ударов по российской территории, это может свидетельствовать о новой главе в конфликте», – заявил в частности он.
Как ранее писал «Эксперт», американский аналитический центр «Институт изучения войны» (ISW) на своём официальном сайте опубликовал прогноз, в котором назвал время и направление крупномасштабного наступления России на Украине. Согласно анализу поступающих данных, эксперты ISW предположили, что ВС РФ могут начать крупномасштабное наступление в ходе СВО на Украине уже в первые месяцы 2023 года.