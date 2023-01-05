Володин пригрозил ответом на возможное изъятие российских активов за рубежом

Если решение об изъятии российских активов состоится, то Москва имеет право на аналогичные действия в отношении государств, принявших такое решение.

Об этом предупредил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, комментируя сообщение Bloomberg о готовности Германии использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, если союзники поступят так же, а решение юридических вопросов будет возможным.

«Сегодня немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на нашу страну, – цитирует председателя Госдумы РИА Новости. – С этой целью планируют изъять российские активы для восстановления Украины… Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств».

При этом Володин подчеркнул, что платить придётся ФРГ или Франции, так как США в таких ситуациях обычно умывают руки, а со стран Прибалтики и некоторых других государств Евросоюза нечего взять – они могут только обеспечивать шумовую информационную завесу.

«В этой связи правильно вспомнить ситуацию с признанием независимости Косова… У США, Германии, Франции и других государств, принявших это решение, нет другого выхода, как согласиться с правом Южной Осетии, Абхазии, Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей на самоопределение… Не бывает избирательных решений, правила для всех должны быть одинаковыми», – заявил спикер.

Аналогичные действия, по его словам, будут предприниматься и в отношении изъятия денежных средств и собственности, что положит начало процессу, когда все государства начнут игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным.

«Руководство Германии из истории собственной страны должно помнить, чем заканчивались попытки посягательств на чужое», – резюмировал Володин.

Как ранее писал «Эксперт», по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва использует все правомерные способы по возвращению полноценного доступа к своим замороженным зарубежным активам, в том числе золотовалютным резервам.

Вместе с тем она отметила, что РФ не ожидает от Запада подхода, основанного на политической непредвзятости.

«Рассчитывать на политическую неангажированность и чисто судебный подход соответствующих органов недружественных стран вряд ли возможно», — констатировала она.

При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Россия расценивает действия Запада по заморозке её активов как посягательство на суверенную собственность.