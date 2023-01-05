Ефимов: в 2022 году заключено рекордное число соглашений по программе стимулирования создания мест приложения труда

Девелоперы Москвы, заключившие с властями города соглашения по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), инвестируют 152 млрд рублей в строительство социальной, промышленной и коммерческой инфраструктуры, где появится почти 57 тыс. новых рабочих мест. Больше половины таких соглашений подписали в 2022 году, сообщил 5 января заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Программа стимулирования создания мест приложения труда в столице набирает обороты. Только в 2022 году город заключил с инвесторами 17 соглашений — это больше, чем за два предыдущих года. Всего с начала реализации программы в 2020 году подписано 33 договора, по которым девелоперы возведут в Москве 78 объектов и создадут таким образом свыше 56,6 тыс. новых рабочих мест», — сказал Владимир Ефимов.

В том числе, застройщики возведут в Москве 47 детских садиков и школ, 10 бизнес-центров, 9 промышленных комплексов и технопарков, по 4 торговых центра и торгово-офисных здания, а также спортивный комплекс, производственно-логистический комплекс, центр инноваций и музей искусств. Общий объем инвестиций в эти проекты оценивается в 152 млрд рублей.

Пик активности девелоперов пришелся на конец ноября — начало декабря 2022 года, когда власти столицы подписали с ними 9 соглашений по созданию МПТ, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. В рамках только этих контрактов застройщики возведут в столице 16 образовательных учреждений, 4 офиса, два промышленных комплекса, центр инноваций и музей искусств, где появится почти 20 тыс новых рабочих мест. «Также с одним из инвесторов заключено дополнительное соглашение, по которому он возведет детский сад и многофункциональный центр на 303 рабочих места», — добавил Овчинский.

Напомним, программа МПТ разработана для комплексной застройки новых районов в Москве, так чтобы в них возводили не только жилье. Девелоперов частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка при условии, что они построят нужный городу объект с новыми рабочими местами. В 2022 году у инвесторов появилась возможность увеличить объем льгот. Для этого им нужно сократить срок строительства объекта по программе МПТ. На данный момент в программе участвуют девелоперы из структур ГК «Пионер», «ФСК», Capital Group, «РГ-Девелопмент», «Страна Девелопмент», 3S Group, «Сбер», «Самолет», «Гранель», Level Group. С некоторыми из них подписаны несколько договоров.