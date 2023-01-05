Запад и Восток попали в зависимость от Эрдогана

Страны Запада и Востока попали в зависимость от президента Турции Реджепа Эрдогана.

Как пишет газета «Коммерсантъ», с самого начала проведения Россией специальной военного операции на Украине турецкий лидер сохраняет за собой статус почти безальтернативного посредника между сторонами конфликта, приобретая от этого, как и политические, так и немалые экономические дивиденды.

Именно поэтому, по мнению авторов публикации, Эрдогана по итогам 2022 года можно назвать самым успешным мировым политиком.

«Эрдоган уже давно стал уникальным партнёром как для России, так и для Запада, – говорится в статье «Коммерсанта». – Ранее, например, он нашёл возможность закупить российские ракетные системы С-400, несмотря на гнев союзников по НАТО, а также вместе Владимиром Путиным занялся переделом зон влияния в Сирии. Параллельно с этим он вёл переговоры с США о закупке истребителей F-16, а также продавал Украине беспилотники Bayraktar… Между тем с 24 февраля 2022 года положение президента Эрдогана стало и вовсе беспрецедентным».

Такая позиция Эрдогана на международной арене, подчёркивают журналисты издания, делает предстоящие в Турции выборы президента судьбоносными для всей мировой политики.

«Выбор граждан этой страны может повлиять не только на дальнейшее развитие украинского кризиса, но и на поведение НАТО, возможности России по обходу санкций и, безусловно, ситуацию на Ближнем Востоке», – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что по мере приближения президентских выборов в Турции, которые должны пройти в июне 2023 года, Эрдоган вынужден искать всё новые варианты обострения ситуации на внешних и внутренних политических фронтах. Подробно об этом читайте в материале «Эксперта» «Сужающийся коридор возможностей Эрдогана».

