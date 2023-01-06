Аренда оборудования Буллет-тайм: основные преимущества

Для решения данной задачи при организации презентаций, конференций, выставок все чаще используются интерактивные технологии, которые производят впечатление на искушенных потребителей и вызывают заинтересованность у потенциальных деловых партнеров.

Одной из наиболее интригующих интерактивных технологий является Буллет-тайм. Она создает эффект «замирания» времени в определенный момент с поворотом видеокамеры. Раньше данная технология применялась только в кинематографе, поскольку из-за своей дороговизны была практически недоступной в других направлениях человеческой деятельности. На сегодняшний день стоимость необходимого оборудования существенно снизилась. К тому же аренда буллет тайм за приемлемую цену выгодна для рекламы бренда, привлечения внимания покупателей, проведения незабываемых мероприятий.

Для получения эффекта Буллет-тайм одновременно используются:

многокамерное оборудование;

профессиональное освещение;

оформление площадки;

специальные компьютерные программы.

Все это в сочетании позволяет создавать необычные композиции. Видеокамеры снимают объекты одновременно под разными ракурсами. Затем из них можно легко скомпоновать цельный видеоклип, в котором будет использован эффект «замедления» времени вокруг человека.

Главные преимущества аренды оборудования Буллет-тайм таковы: