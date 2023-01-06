Аренда оборудования Буллет-тайм: основные преимущества

Для решения данной задачи при организации презентаций, конференций, выставок все чаще используются интерактивные технологии, которые производят впечатление на искушенных потребителей и вызывают заинтересованность у потенциальных деловых партнеров.
Одной из наиболее интригующих интерактивных технологий является Буллет-тайм. Она создает эффект «замирания» времени в определенный момент с поворотом видеокамеры. Раньше данная технология применялась только в кинематографе, поскольку из-за своей дороговизны была практически недоступной в других направлениях человеческой деятельности. На сегодняшний день стоимость необходимого оборудования существенно снизилась. К тому же аренда буллет тайм за приемлемую цену выгодна для рекламы бренда, привлечения внимания покупателей, проведения незабываемых мероприятий.
Для получения эффекта Буллет-тайм одновременно используются:
- многокамерное оборудование;
- профессиональное освещение;
- оформление площадки;
- специальные компьютерные программы.
Все это в сочетании позволяет создавать необычные композиции. Видеокамеры снимают объекты одновременно под разными ракурсами. Затем из них можно легко скомпоновать цельный видеоклип, в котором будет использован эффект «замедления» времени вокруг человека.
Главные преимущества аренды оборудования Буллет-тайм таковы:
- WOW-эффект. Предоставление возможности гостям развлекаться делает выставки и презентации гораздо ярче. Благодаря этому рекламируемый бизнес вызывает интерес у максимально обширной целевой аудитории. Ее представители надолго запоминают полученные впечатления.
- Эффективная реклама товаров или услуг. Для этого нужно сделать готовые видеоролики брендированными. Данная задача решается с применением специального программного обеспечения – с его помощью на анимации накладываются слоганы, хэштеги, «живые» элементы.
- Максимальный охват целевой аудитории. Технология Буллет-тайм особенно эффективна в тех случаях, когда необходимо привлечь к продвигаемым товарам или услугам внимание самых разных людей. Она вызывает интерес и у детей, и у молодежи, и у зрелых людей. Чем большее количество участников мероприятия увидит применение интерактивных технологий, тем более эффективной окажется рекламная кампания.