В чем разница между перемирием и объявлением о прекращении огня

Режим прекращения огня со стороны российских войск в зоне проведения специальной военной операции с полудня 6 января до конца 7 января, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, вызвал бурную и абсолютно негативную реакцию со стороны властей Украины и их зарубежных покровителей. При этом заявления о том, что Россия, таким образом, пытается «найти немного кислорода», не соответствуют реальному положению вещей.

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Напомним, что накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить в зоне СВО рождественское перемирие. Вскоре последовал отклик главы российского государства на данную инициативу.

«Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», — приводит официальный сайт Президента текст указания Владимира Путина.

Затем стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, в общем и целом, поддерживает действия лидера РФ. Правда, формулировка для выражения поддержки была выбрана достаточно своеобразная. «Рождество — священное время и для россиян, и для украинцев. Возможность соблюдения прекращения всех боевых действий на этот такой период всегда приветствуется генсеком, учитывая, что это не заместит справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — сообщил прессе в ходе брифинга представитель главы международной организации Стефан Дюжаррик.

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Реакция Вашингтона и Киева тоже не заставила себя долго ждать. Сперва президент США Джо Байден отпустил в ходе общения с журналистами в Белом доме вышеупомянутый пассаж про кислород, который при текущем положении дел на Украине (особенно в районе стратегически важного Артемовска-Бахмута) прозвучал довольно странно.

Затем настала очередь президента Украины Владимира Зеленского, который в вечернем обращении к гражданам своей страны категорически отверг предложение о рождественском перемирии и назвал его лишь «прикрытием» усиления российских позиций на фронте. Менее высокопоставленные украинские чиновники высказались еще более агрессивно, что, впрочем, выглядело предсказуемо в рамках отведенных им амплуа.

Дополнительные разъяснения последовали и с российской стороны. Глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале указал на то, что речь идет не о перемирии, а именно о прекращении огня.

«Решение нашего Президента как человека православного относится как раз к православным людям, которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова. Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными. Поэтому, решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения», — написал Денис Пушилин.

Таким образом, учитывая позицию киевского режима, можно предположить, что реальной остановки боевых действий на фронте на Рождество не будет. Военный обозреватель ТАСС, полковник запаса Виктор Литовкин в комментарии «Эксперту» в свете инициативы российской стороны указал на некоторые особенности происходящего сейчас в зоне СВО.

«Не могу сказать, что наступает какое-то перемирие. Перемирие — это когда две стороны договариваются о каком-то долговременном прекращении огня. В данном случае было объявлено президентом России об одностороннем прекращении огня с нашей стороны. Это никакое не перемирие, это односторонний жест доброй воли, связанный с просьбой Патриарха, с нашими гуманными действиями и так далее», — отметил Виктор Литовкин.

По мнению военного эксперта, происходящее может говорить о приближении масштабных событий. «Думаю, это рождественское прекращение огня — затишье перед серьезным наступлением, которое нельзя исключать после Рождества. Прекращение огня — это не значит, что вся армия ложится спать, и больше ничего не будет делать. Безусловно, будут какие-то перегруппировки войск, какие-то маневры наших военных сил и средств с целью сосредоточиться на важнейших направлениях. Важнейшим направлением мне представляется освобождение ДНР. А потом посмотрим, как будут развиваться события», — поделился своим мнением Виктор Литовкин.

Собеседник «Эксперта» отдельно коснулся происходящего на одном из наиболее «горячих» участков фронта — артемовском. По его словам, военное руководство Украины осознает опасность образования здесь «котла» для своих.

«Сегодня было заявление, что главком ВСУ Залужный попросил Зеленского разрешить отвод войск из Артемовска. Мы там достигли определенного успеха, практически заняли город. Он полностью не освобожден, но Украина начала оттуда отвод войск. Потому, что капкан может захлопнуться, и они могут быть там погребены все», — сказал Виктор Литовкин.

Возвращаясь к рождественской инициативе российской стороны, военный обозреватель заметил, что Киев не прекратит огонь. «Думаю, что Украина будет продолжать стрелять. Об этом можно судить даже по тому, что они захватили церкви в Киеве, Киево-Печерскую Лавру. И выгнали оттуда Московский Патриархат. Самовольный захват наших церквей — это бандитизм, разбой, чем всегда славились бандеровцы. Им плевать на это Рождество», — заключил Виктор Литовкин.