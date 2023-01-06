«Это большая задача»: глава Промсвязьбанка рассказал Путину о работе в новых субъектах РФ

В текущих условиях Промсвязьбанк (ПСБ) не только сохранил доходность, но и нарастил финансирование, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой банка Петром Фрадковым. По итогам 2022 года ПСБ вышел в пятерку крупнейших кредитных институтов России с размером активов почти в 5 трлн рублей, и сейчас перед банком стоит «огромная, очень важная, большая задача» – работа в новых субъектах, доложил президенту Фрадков.

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«Сейчас для нас огромная, очень важная, большая задача – это работа на новых территориях. Мы эту работу начали еще в мае, теперь продолжаем работать уже в новых субъектах Российской Федерации. Работает более чем 1200 человек уже, в том числе из местного населения. Считаем, что это наша важная, большая задача. Сейчас очень удобно пользоваться банковской инфраструктурой при выплате тех же социальных пособий, при каких-то платежах, пенсиях, различных видах пособий. И платежи те же, будь то ЖКХ, мобильная связь, получение переводов, средств из других субъектов Российской Федерации – все это сейчас доступно», — цитирует пресс-служба Кремля Фрадкова.

Глава ПСБ подчеркнул, что в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях уже «постепенно начинается» кредитование как крупного бизнеса, так и субъектов МСП. И это направление деятельности для банка становится одним из приоритетных.

Фрадков также рассказал президенту о работе кредитной организации в Крыму. Там, по его словам, отделения банка открыты уже во всех крупных городах. Работают отделения в Севастополе, там же размещен и центр IT-разработок.

«К 2024 году объем финансирования программ Крыма составит со стороны банка не менее 225 миллиардов рублей. Таким образом, соотношение обеспеченности кредитными ресурсами (соотношение выручки предприятий к кредитному портфелю) выровняется с общероссийским, чтобы экономические агенты полуострова, города Севастополя, Республики Крым не чувствовали себя ущербными с точки зрения доступа к финансовым ресурсам», — сообщил Фрадков.

