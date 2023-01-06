ФРС идет к рецессии

Основные фондовые индексы США завершили вчера день в минус, стерев все достижения среды. S&P 500 потерял 1,16%, Dow Jones Industrial Average — 1,02%, а Nasdaq Composite — 1,47%. При этом последние два закрылись на самых низких уровнях с 29 декабря, обновив минимумы 2023 года.

Причина такого падения может кому-то показаться странной — сильные данные по занятости в США. Тем не менее скоро год, как хорошая статистика превратилась в пугало для рынков. И пока ФРС не завершит ужесточение денежно-кредитной политики, ничего с этим особо не изменится. Во всяком случае, многие десятилетия было именно так. Рынок верит, что при серьезном замедлении экономики регулятор смягчится, но при сильной статистике он обычно ждет обратного.

«Пока мы находимся в цикле повышения ставок, хорошие экономические данные будут оставаться плохими новостями для рынков», — напоминал вчера MarketWatch главный рыночный стратег B.Riley Wealth Арт Хоган. Но хорошие новости с рынка труда США идут еще и по особому разряду. Они давят на ценные бумаги вдвойне.

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Риски понятны не до конца

С одной стороны, у ФРС, как известно, двойной мандат — полная занятость и ценовая стабильность. И хорошая статистика, касающаяся его первой части, развязывает регулятору руки в борьбе за вторую. С другой стороны, перегретый рынок труда ведет к росту потребительских цен. Можно угодить в инфляционную спираль, когда сначала чрезмерно растут зарплаты, затем из-за них — цены, а это вновь ведет к взлету зарплат.

Все это грозит неприятными для рынков ценных бумаг последствиями — как минимум, более продолжительным циклом ужесточения денежно-кредитной политики. При этом инструменты, которыми пользуется ФРС в борьбе с инфляцией, ювелирными не назвать.

Подъем ставок полностью учитывается экономикой с большим временным лагом. Богатая история свидетельствует, что случайно переусердствовать, вызвав рецессию, не так уж сложно. Но завершив ужесточение слишком рано, можно укоренить инфляцию в экономике. Регулятор это хорошо понимает, что только повышает шансы на спад.

Сокращение баланса ФРС, напротив, дело малоосвоенное — была лишь одна попытка в 2017-2019 годах. И ту прервали из-за потрясений на рынках. Так что риски до конца не понятны, но учитывая, что масштабы на этот раз куда выше, чем ранее, едва ли они невелики.

Между тем, новости с рынка труда были вчера ужас как хороши. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в декабре выросло на 235 тысяч. Аналитики ждали лишь 150 тысяч.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 19 тысяч — до 204 тысяч человек (ожидалось 225 тысяч). Это минимум с конца сентября.

Уменьшилось и среднее число заявок на пособия по безработице за последние четыре недели, и количество продолжающих получать их. Все это свидетельствует о том, что люди успешно находят рабочие места на перегретом рынке труда. И это после подъема ставки более чем на 400 базисных пунктов менее чем за год.

Новости ужас как хороши

ФРС же реагирует так, как и можно было бы ожидать. Вчера президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заметил, что теперь он более оптимистичен по поводу возможности «мягкой посадки» (победы над инфляцией без сваливания в рецессию). «Рынок труда может оставаться достаточно устойчивым в течение 2023 года, — заявил он. — Это прекрасное время для борьбы с инфляцией».

Джеймс Буллард, впрочем, в этом году не голосует по ставке, но заменивший его президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари был и без последней статистики настроен «по-ястребиному». Накануне он опубликовал статью о том, что ставку надо поднять до 5,4% (сейчас 4,25-4,5%). Понижение же, на его взгляд, можно обсуждать лишь тогда, когда станет очевидно, что инфляция возвращается к 2%, дабы не повторить «ошибок 1970-х», когда та укоренилась на десятилетие.

Схоже вчера выступила и президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж, заявив, что ставку надо поднять выше 5%. После этого, полагает она, ту следует не снижать до тех пор, пока не появятся убедительные данные о том, что инфляция возвращается к 2%. Но в декабре последняя была на уровне 7,1%, так что ожидание может затянуться.

«Чего ФРС действительно хочет, так это некоторого ослабления рынка труда, — говорил вчера на Bloomberg Television бывший председатель Резервного банка Индии Рагурам Раджан. — Она надеется, что сможет добиться этого мягко, не вызывая экономического спада. Но вполне может выйти так, что к тому времени, когда ей покажется, что ставки достаточно повышены, импульс уже приведет, по меньшей мере, к умеренной рецессии».