Геотехнический прогноз: содержание и преимущества услуги

В ходе геотехнического прогноза выполняются следующие предварительные работы:

обмер с подготовкой разрезов и планов;

отбор образцов стройматериалов и их испытания на прочность в лабораторных условиях;

неразрушающие испытания стройматериалов на месте;

проведение полевых и лабораторных исследований почв основания для определения их несущей способности;

выполнение поверочных расчетов;

подготовка картограмм повреждений обследуемых конструкций.

После завершения предварительных работ проводятся следующие действия:

анализ исходных сведений, включая геологическое строение обследуемого земельного участка, особенности конструкций имеющихся и строящихся объектов;

схематизация собранной информации для составления математической модели;

подготовка модели взаимодействия имеющихся и возводимых объектов;

проведение геотехнических расчетов;

подготовка заключения о масштабах прогнозируемых повреждений имеющихся объектов;

проведение повторных расчетов для оценки влияния предусмотренных в разработанной модели мер по уменьшению осадок.

Результатом составления геотехнического прогноза является оценка отрицательного влияния возводимых объектов на существующую застройку. Благодаря этому появляется возможность проведения ряда мероприятий, ограничивающих данное влияние величиной, которая гарантирует безопасность входящих в состав существующей застройки объектов. Данные мероприятия делятся на следующие виды:

проектные – они обеспечивают безопасную дистанцию между проектируемыми и имеющимися объектами либо уменьшают вес возводимого объекта в зоне его влияния на эксплуатируемые объекты;

технологические – они направлены на применение методов выполнения земляных работ, которые минимизируют нагрузки, приходящиеся на грунтовое основание возводимых объектов;

конструктивные – они обеспечивают возможность понизить величину расчетной деформации возводимого объекта путем сооружения фундаментов на сваях, химического закрепления почв и др.

В качестве основного критерия, используемого для оценки эффективности выполняемых мероприятий, служит итоговая величина деформации проектируемого объекта. Она сопоставляется с предельно допустимыми показателями, и в случае их превышения принимаются дополнительные меры.